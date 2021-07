Giulio Raselli perde le staffe contro alcuni influencer: “Fate ca**re” cosa è successo (VIDEO)

Giulio Raselli, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, ha dato luogo ad uno sfogo contro alcuni influencer. Ad ogni modo, questo non è l’unico motivo per il quale il giovane sta destando clamore sui social.

A quanto pare, infatti, di recente pare si sia reso protagonista di un comportamento alquanto scorretto nei confronti dei fan. Scopriamo tutto quello che è accaduto in queste ore.

L’attacco di Giulio contro alcuni influencer

Di recente, Giulio Raselli si è sfogato contro alcuni influencer. Il giovane ha detto di essere sempre stato un ragazzo tranquillo e poco propenso ad instaurare delle polemiche contro personaggi pubblici. Ad ogni modo, di recente si sta rendendo sempre più conto di un fenomeno che reputa agghiacciante. Diversi utenti del web, infatti, decidono di acquistare i followers solo per incrementare le sponsorizzazioni. Tuttavia, le aziende che si affidano a questi soggetti per sponsorizzare i loro prodotti dovrebbero prestare una maggiore attenzione.

I profili acquistati sono falsi, pertanto, inattivi. Questo, dunque, di conseguenza, non genera nessun introito per l’azienda. Ebbene, Giulio si è scagliato contro queste persone dicendo che il loro comportamento sia davvero becero. Secondo il suo punto di vista, è molto meglio avere meno followers, ma reali e attivi, piuttosto che tanti fasulli. (Continua dopo il video)

Brutto gesto di Raselli verso i fan

Lo sfogo contro alcuni influencer, però, non è stato l’unico motivo per cui Giulio Raselli è finito nel mirino dei gossip. Di recente, infatti, il ragazzo ha aperto un gruppo Telegram con i fan con lo scopo di parlare dei disturbi di ansia. In passato, purtroppo, l’ex volto di Uomini e Donne ha sofferto di questo problema, pertanto, ha reputato utile affrontare la questione. Ad ogni modo, durante il dibattito, con gli utenti, il giovane ha lanciato una promozione per la sua linea di gioielli.

In molti hanno reputato assurdo inserire il business in una questione così delicata. Proprio per questo, nessuno ha aderito alla promo generando le ire dell’ex tronista. Il ragazzo, infatti, nel vedere le scarse adesioni, ha deciso di annullare la promozione e di trattare in malo modo i suoi fan. Successivamente, poi, ha abbandonato anche il gruppo salutando in modo alquanto sgarbato gli utenti collegati. Al momento il ragazzo non ha commentato l’accaduto, non ci resta che attendere per vedere se lo farà.