Grande Fratello Vip 6, brutte notizie per Jedà: trattative saltate, ecco cosa è successo (FOTO)

Le selezioni per quanto riguarda il cast che andrà a comporre la casa del Grande Fratello Vip 6 sono ancora in atto e tra i papabili concorrenti c’era anche Jedà. Il fidanzato di Vera Gemma ha generato grande fermento durante la partecipazione della dama all’Isola dei famosi.

Il giovane è divenuto un volto così popolare al punto che Alfonso Signorini pare lo volesse nel cast del suo reality show. All’ultimo momento, però, qualcosa pare sia andato storto. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Saltano le trattative tra il Grande Fratello Vip e Jedà

Di nomi di possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ne sono trapelati tantissimi e tra di loro pare ci fosse anche Jedà. Quest’ultimo era parecchio ambito nella casa più spiata d’Italia. Con i suoi modi di fare pacati, ma allo stesso tempo pungenti, il giovane sarebbe stato sicuramente in grado di generare grosso fermento. Ad ogni modo, le trattative non sembra siano andate a buon fine per quanto riguarda il compagno di Vera Gemma.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha detto di essere venuto a conoscenza di una brutta notizia che lo riguarda. Il ragazzo, all’ultimo momento, è venuto meno. Al momento, però, non è chiaro se la trattativa sia saltata a causa sua, oppure per colpa della produzione del reality show. La cosa abbastanza certa è che non lo vedremo all’interno della casa con gli altri concorrenti.

Altra brutta notizia per il reality show

Oltre alla notizia circa il mancato ingresso di Jedà nella casa del Grande Fratello Vip, però, pare che anche un’altra trattativa sia saltata. Nello specifico, in questi giorni si era parlato anche di un’ipotetica partecipazione di Arianna Cirrincione all’interno del programma. A quanto pare, però, anche la fidanzata di Andrea Cerioli sembra sia stata esclusa dalle selezioni.

Il motivo potrebbe risiedere, molto probabilmente, nella difficoltà di allontanarsi nuovamente dal suo compagno. Andrea, infatti, è stato un naufrago dell’Isola dei famosi ed è stato numerose settimane lontano dalla sua compagna. Se Arianna decidesse di prendere parte al GF Vip 6 vorrebbe dire che i due dovranno separarsi nuovamente, e questa volta potrebbe essere anche per molti mesi. Considerando quanto accaduto durante la precedente edizione, il reality show potrebbe andare avanti anche per sei mesi. Questa, a quanto pare, è un’ipotesi che la coppia non sta prendendo in considerazione.