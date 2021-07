Fariba Tehrani, operazioni dopo l’Isola dei famosi: “Non si muove più come prima, alcune cose non sono operabili” (FOTO)

Come già detto qualche giorno fa, Fariba Tehrani ha riportato dei gravi danni dopo la sua esperienza all’Isola dei famosi, pertanto, adesso dovrà sottoporsi a delle operazioni. A dare qualche informazione in più sull’argomento è stata Deianira Marzano.

L’influencer ha detto di aver parlato con alcuni amici della dama e di aver appreso delle notizie che l’hanno lasciata di stucco. A quanto pare, sembrerebbero esserci dei danni poco riparabili per quanto riguarda la sua salute.

Gravi danni per Fariba Tehrani dopo l’Isola dei famosi

Le condizioni di salute di Fariba Tehrani sembrano essere piuttosto compromesse, al punto che la dama presto dovrà sottoporsi a delle operazioni. Stando a quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano, che da sempre l’ha sostenuta, pare che la donna abbia delle fratture non operabili. In particolare, si tratta di cinque fratture alle costole, per le quali non sembra ci sia un granché da fare. Tale danno sarebbe stato causato in occasione di una prova svolta contro gli attivisti.

La fisicità esile della protagonista, infatti, ha compromesso la buona riuscita della prova e le ha causato dei problemi. Inoltre, la dama ha riportato anche problemi al seno, in quanto esso si è deformato. Come se non bastasse, poi, ad aggravare ulteriormente il suo quadro clinico vi è un problema al coccige. Nel dettaglio, infatti, pare che tale osso sia stato deviato durante l’esperienza nel reality show di Canale 5.

Le operazioni a cui dovrà sottoporsi

Oltre a tutti questi problemi, la mamma di Giulia Salemi ha riportato anche delle ferite sul corpo che le stanno portando davvero parecchio dolore. Dopo il programma, dunque, la donna non è più quella di un tempo, in quanto ha difficoltà a camminare e muoversi come prima. Tutte queste situazioni hanno spinto i medici a consigliare a Fariba Tehrani di sottoporsi a delle operazioni chirurgiche.

Naturalmente, come abbiamo già anticipato, ci sono delle situazioni che non sono operabili, tuttavia, per tutto il resto i dottori faranno di tutto per rimettere in sesto la donna. Deianira si è mostrata molto dispiaciuta per quanto accaduto all’ex naufraga. Questo è dimostrazione del fatto che in Honduras si sia data davvero molto da fare. Ad ogni modo, adesso non ci resta che attendere per vedere se Fariba riuscirà a recuperare quasi la totalità della sua mobilità fisica.