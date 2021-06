Oroscopo 1 luglio 2021: alti e bassi per Cancro, Acquario buon momento per le emozioni

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 luglio 2021 esortano gli Acquario a godersi un po’ di più le emozioni. I nati sotto il segno del Cancro, invece, vivranno qualche alto e basso e i Bilancia devono essere più calmi.

Previsioni 1 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piena di dubbi e di incertezze. Se non sapete dove sbattere la testa, forse è arrivato il momento di fermarvi un attimo punto in campo sentimentale, invece, sarà opportuno chiarire le questioni in sospeso con il partner. Se siete single, invece, e ora che vi guardiate attorno con maggiore attenzione

Toro. Le storie finite devono essere lasciate alle spalle. Talvolta tendete a rimuginare su quanto accaduto in passato e a prendervi colpe che, in realtà, non avete. Adesso è tempo di andare avanti e di pensare al vostro futuro. Per quanto riguarda la sfera professionale, ci sono delle novità all’orizzonte, ma dovete essere attenti.

Gemelli. L’oroscopo del 1 luglio denota una giornata piuttosto frenetica. Oggi ci saranno parecchie cose da fare e questioni da risolvere. Ad ogni modo, con la giusta calma e le dovute attenzioni riuscirete a venire a capo di ogni vicenda. In campo sentimentale, invece, cavalcate l’onda dell’entusiasmo.

Cancro. Alti e bassi per quanto riguarda le faccende private. In amore vi sentite come sulle montagne russe. Cercate di mantenere la calma e di evitare di cedere alle provocazioni. In campo professionale, invece, sarete posti dinanzi a un bivio. Ponderate attentamente la decisione da prendere.

Leone. La vita è imprevedibile e questo voi lo sapete benissimo. Tendenzialmente siete delle persone che si mettono in gioco e chiamano rischiare. Stavolta, però, specie per quanto riguarda le questioni finanziarie, è opportuno avere gli occhi ben aperti. Se necessario, fatevi consigliare da chi ne sa più di voi.

Vergine. Chiedere aiuto a qualcuno non deve essere visto come segno di debolezza. Se vi trovate in difficoltà su una questione, è opportuno che valutiate l’ipotesi di farvi aiutare. Dal punto di vista sentimentale potrebbero nascere delle discussioni. Meglio mantenere la calma è un profilo basso

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata odierna potrebbe essere più turbolenta del solito. In campo professionale ci sono delle faccende da sbrigare le quali vi stanno tenendo un po’ impegnati e sulle spine. I rapporti di coppia, invece, potrebbero essere inclinati dallo stato d’animo poco sereno che avete in questo periodo.

Scorpione. Interessanti risvolti sul fronte professionale. I prossimi mesi saranno decisivi per quanto riguarda la vostra carriera. In campo sentimentale, invece, potreste essere un po’ indecisi. Se non sapete in che direzione andare, fermatevi un attimo e fate un’analisi introspettiva. Solo così facendo riuscirete ad avere un quadro più nitido della situazione.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 1 luglio denotano una giornata interessante per voi punto le stelle vi sorridono, specie per quanto riguarda le faccende sentimentali. I single avranno delle ottime opportunità per fare nuove conoscenze punto per tale ragione sfruttate questi giorni per uscire il più possibile.

Capricorno. In campo sentimentale è opportuno fare chiarezza. Se ci sono delle cose che non mi stanno bene, È opportuno che le diciate. Naturalmente, onde evitare di incorrere in polemiche, sarà preferibile ad operare un tono calmo e pacato. Ricordate che la calma è la virtù dei forti.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda le emozioni. Il prossimo fine settimana potrebbe rivelarsi particolarmente interessante sotto questo punto di vista. Specie se siete single dovreste fare in modo di crearvi qualche situazione interessante. Il ritorno di una persona cara potrebbe scombussolarvi.

Pesci. Occhio a fidarsi troppo delle persone che vi circondano. Spesso tende a dare fiducia anche a coloro i quali non lo meritano. Questo potrebbe condurvi verso delle scottanti delusioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, il mese di luglio si rivelerà particolarmente produttivo per molti di voi.