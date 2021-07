Stefania Orlando snobba Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle? Direi di no”

Stefania Orlando dice no a Milly Carlucci e Ballando con le Stelle

Dopo la lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello vip 5 Stefania Orlando si sta godendo il successo della sua hit estiva. Infatti, dopo i mesi caldi dovrebbe essere impegnata a Tale e Quale Show, il programma musicale condotto da Carlo Conti. Nel frattempo, l’ex gieffina ha rilasciato una lunga intervista al portale web Fanpage parlando del suo futuro televisivo.

Tuttavia, la moglie di Simone Gianlorenzi non si è sbilanciata più di tanto dicendo che sul piccolo schermo farà solamente quello che è in grado di fare. Per tale ragione ha confessato di aver detto un no secco a Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. “Se mi avessero chiamato a Ballando con le stelle avrei detto “Grazie, no” perché sono un pezzo di legno…”, ha fatto sapere la conduttrice.

L’ex gieffina non si sbilancia su Tale e Quale Show 2021

Intervistata da Fanpage, Stefania Orlando ha detto che a differenza di Ballando con le Stelle dove lei sarebbe negata, Tale e Quale Show è più sulle sue corde. “Tale e Quale è un programma che mi somiglierebbe di più tanto che in passato ho sostenuto provini per tre anni di seguito però la cosa non si era concretizzata…”, ha dichiarato l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia.

A quel punto il giornalista del portale le ha espressamente chiesto se è ufficiale che farà parte del cast della prossima edizione del programma di Carlo Conti. La diretta interessata è rimasta sul vago, dicendo: “Difficilmente parlo di quello che farò a meno che non ci sia qualcosa di scritto…”.

Stefania Orlando opinionista de La vita in diretta?

Subito dopo il giornalista del noto portale Fanpage ha approfittato della presenza di Stefania Orlando per chiederle se a settembre sarà anche una delle opinioniste de La vita in diretta di Alberto Matano.

Ricordiamo che in questi ultimi due mesi l’ex gieffina è stata invitata più volte a settimana nello studio del rotocalco ottenendo sempre un discreto successo. Anche in questo caso la moglie di Simone Gianlorenzi non si è voluta sbilanciare: “Se Alberto vorrà con molto piacere…Magari ne abbiamo anche parlato. O forse no…”.