Sonia Bruganelli vuota il sacco: “Mi preparo al Grande Fratello Vip facendo palestra” (FOTO)

Sonia Bruganelli prona per il Grande Fratello Vip 6

Sonia Bruganelli il prossimo settembre metterà da parte il suo ruolo di presidentessa della SDL 2005 pe impegnarsi anima e corpo ad un impegno televisivo. Ebbene sì, la moglie di Paolo Bonolis in autunno affiancherà Adriana Volpe come opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Così, per prepararsi al meglio per il suo debutto in un ruolo del tutto inedito, l’imprenditrice ha deciso di rimettersi in forma con un programma di allenamento ad hoc. Infatti, realizzando una diretta social insieme con l’amico Alessandro Boero, la professionista ha confessato: “Dopo sarò umile, andrò in tutte le sagre”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

La moglie di Paolo Bonolis si allena

Sonia Bruganelli sembra essere molto entusiasta dell’occasione che le è stata data dai vertici Mediaset e dalla casa di produzione del Grande Fratello Vip. Infatti, la produttrice 47enne negli ultimi tempi si sta allenando duramente perché desidera essere al top per il debutto al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Grande Fratello Vip a noi due!!! Che fatica fare la tv! Alfonso Signorini ci volevi tu per farmi fare ginnastica. Estate a prova di paparazzi”, ha scritto la moglie di Paolo Bonolis a commento di uno scatto nel quale si mostra mentre è intenta ad allenarsi in palestra. La futura opinionista e collega di Adriana Volpe è felice di debuttare nella fortunata trasmissione della rete ammiraglia, anche se è un po’ preoccupata.

Sonia Bruganelli in vacanza a Formentera con la famiglia

Infatti, sempre nella stessa diretta su Instagram l’imprenditrice Sonia Bruganelli ha confessato: “Non ho ancora firmato perché la mia linea non mi convince. La televisione ingrassa 5 chili, per me anche 7 o 8”.

Nel frattempo, la proprietaria della casa di produzione SDL 2005 dal primo luglio sarà a Formentera, l’isola delle Baleari dove ama ogni anno andare in vacanza con il marito Paolo Bonolis, i loro tre figlie e anche un gruppo di amici. Con molta probabilità la donna farà ginnastica anche lì, pronta a essere al top per metà settembre, quando prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip.