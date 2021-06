Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: “Voglio essere io a dirvelo, dopo 25 anni vado via” i motivi (FOTO)

Come un fulmine a ciel sereno è sopraggiunta una triste notizie che riguarda Alessia Marcuzzi e il suo percorso in Mediaset. La conduttrice di molti programmi televisivi della rete del Biscione ha annunciato di aver deciso di andare via.

Prima che siano i vari blog a diramare la notizia, magari in modo distorto, la donna ha deciso di essere lei in prima persona a fare questa comunicazione. A tal proposito, ha svelato anche i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.

L’annuncio inaspettato di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare Mediaset. Attraverso un post su Instagram, infatti, la protagonista ha rivelato quali motivi si celano dietro questa decisione. La dama ha esordito dicendo che, dopo ben 25 anni di carriera, in questi giorni ha parlato con l’editore e l’azienda ed ha rivelato la sua insofferenza. La presentatrice è profondamente grata a coloro i quali le hanno dato la possibilità di lavorare per tutto questo tempo nel mondo della televisione, conducendo programmi di grande spicco.

Nel dettaglio, la sua carriera è cominciata con Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar e Mai dire gol. Successivamente, poi, è proseguita con Le Iene, Grande Fratello, Isola dei famosi e Temptation Island. Sono tutti traguardi importanti che porterà sempre nel suo cuore. In questi giorni, l’azienda sta lavorando ai palinsesti del prossimo autunno e la Marcuzzi era in lizza per la conduzione di alcune trasmissioni.

Perché va via da Mediaset

Nessuna di esse, però, la vedrà come protagonista. Alessia Marcuzzi, infatti, ha rivelato la sua decisione di lasciare Mediaset per concentrarsi un po’ di più sulla sua vita. In particolare, ha detto che, ormai, non si vedeva più nelle trasmissioni che le sono state proposte. Per tale ragione, ha scelto di prendersi un momento per sé per capire un po’ di più quale sia la sua strada e il percorso da intraprendere.

Ad aprirle la mente in tal senso è stata, soprattutto, la pandemia. A tal proposito, la protagonista ha detto che, specie nei mesi di lockdown, ha avuto modo di riflettere su tutta la sua vita al punto da ritenere opportuno generare un cambiamento. Tale situazione le ha dato l’opportunità di fare un po’ il punto della situazione in modo da capire chi sia e cosa voglia realmente dalla sua vita. Ad oggi ritiene di esserci riuscita, tuttavia, spera di non deludere se stessa e la persona che è diventata.