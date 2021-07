Alex Belli e Delia Duran si sono sposati: rito e abiti atipici, spunta uno strano fioretto, le immagini dell’evento (FOTO)

Sul settimanale Chi è stato appena annunciato che Alex Belli e Delia Duran si sono sposati. La coppia ha deciso di convolare a nozze lo scorso 26 giugno, ma ha fatto tutto in gran segreto. Tutto è stato decisamente atipico e anticonvenzionale.

A partire dalla tipologia di rito scelta, per poi arrivare agli abiti, alle dinamiche che si sono verificate e alla scelta delle fedi. Vediamo nel dettaglio come si è svolta questa cerimonia alquanto inattesa.

Come si sono sposati Alex e Delia

Delia Duran e Alex Belli si sono sposati lo scorso 26 giugno. I due ragazzi hanno optato solamente per il rito religioso. I due hanno dichiarato che quello civile sarebbe stato manchevole di un elemento imprescindibile, ovvero, l’emozione. Per tale ragione, hanno deciso di non dare luogo a quella tipologia di pratica. In seguito, però, l’attore ha ammesso che sistemerà la situazione anche dal punto di vista burocratico. Per quanto riguarda i look sfoggiati dai due sposi, invece, anch’essi sono stati piuttosto bizzarri.

Nello specifico, infatti, la dama ha deciso di indossare un abito bianco, corto sulla parte anteriore e ai piedi ha messo degli stivali bianchi con tacco alti fino al ginocchio. I capelli, invece, erano sciolti per quanto riguarda la parte del rito, mentre verso sera li ha raccolti in una coda. Anche lui era molto elegante nella parte iniziale, mentre con il progredire della serata ha cominciato a spogliarsi e cambiarsi d’abito in modo da essere più comodo.

Fedi atipiche e fioretto per Belli e Duran

Il loro matrimonio, infatti, ad un certo punto si è trasformato in una vera e propria festa. Tra gli ospiti c’erano molti personaggi famosi, i quali si sono divertiti a cantare e ballare tutta la notte. Tra di loro, infatti, c’erano Pago, Stefano Sala, Martina Nasoni e Guenda Goria. Anche per quanto riguarda le fedi Alex Belli e Delia Duran si sono sposati scegliendo degli anelli alquanto particolari. Essi erano più cicciotti e bombati del solito. Inoltre, quello di lei era caratterizzato anche da una pietra incastonata simbolo della purezza del loro amore.

I festeggiamenti si sono conclusi verso le 4 del mattino. I due sposini sono rientrati in hotel e, stando a quanto rivelato da loro, pare abbiano avuto una notte molto infuocata. Prima del lieto evento, infatti, i due hanno fatto un fioretto, ovvero, quello di non stare insieme per una settimana. Quando si sono visti, dunque, la passione li ha sopraffatti.