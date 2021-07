Filippo Bisciglia: “Divento papà con la benedizione di Maria De Filippi” (FOTO)

L’annuncio su Filippo e Pamela

Dopo tanta attesa mercoledì sera su canale 5 è andato in onda il primo appuntamento della nuova edizione di Temptation Island. Alla guida del reality show dei sentimenti ancora una volta Filippo Bisciglia, che ha vinto la concorrenza di Alessia Marcuzzi che tra l’altro ha lasciato Mediaset. Alcune ore fa il direttore Riccardo Signoretti ha condiviso in anteprima la copertina del magazine Nuovo in edicola da giovedì.

Nella foto si vede l’ex gieffino con la compagna Pamela Camassa e un titolo che non lascia poco all’immaginazione: “Filippo Bisciglia supera la crisi con Pamela Camassa e fa progetti. ‘Divento papà con la benedizione di Maria De Filippi‘”. (Continua dopo la foto)

L’ex gieffino e la volontà di prendere un cane

Qualche mese fa Filippo Bisciglia aveva già espresso il suo pensiero di allargare la famiglia, ma con un cagnolino. In quell’occasione il padrone di casa di Temptation Island aveva detto: “Molly sta con mia mamma. Gliel’ho regalata io. Ma io e Pamela l’abbiamo tenuta un mese perché i miei genitori hanno avuto il covid. Quando gliel’abbiamo ridata ci è mancata tanto. E’ come se fosse mia. Amo i cani. Prima o poi ne prenderemo uno anche noi: così allargheremo la famiglia“. A quanto pare ora l’ex gieffino e la sua compagna Pamela Camassa avrebbero deciso di mettere al mondo un bambino.

Filippo Bisciglia su Amici Celebrities con Pamela Camassa

In un’intervista realizzata per il portale web SuperGuidaTv, Filippo Bisciglia ha detto che quella di Amici Celebrities è stata un’esperienza bellissima nonostante all’inizio non volesse farla perché c’era la sua compagna Pamela Camassa.

“Volevo dare a lei la possibilità di viversi questa avventura da sola. Dopo mi sono accorto che è stato bello condividere insieme questa esperienza. Ho avuto la possibilità di cantare sul palco dal vivo di fronte ad un pubblico e il loro calore mi è arrivato. Infatti si è notata la mia emozione ogni volta che interpretavo un brano. Lo rifarei mille volte.

L’ho vissuta appieno e forse anche troppo. Sono per carattere molto puntiglioso e ci tenevo a fare bene. Mi sono comportato come un ragazzo di Amici pur avendo 40 anni. Non so se sono contento di averla vissuta così perché le emozioni tendo a viverle appieno”, ha dichiarato il conduttore di Temptation Island.