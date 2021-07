Stefano De Martino e Paola Di Benedetto stanno insieme? “Si stanno frequentando da settimane” (FOTO)

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto sono fidanzati?

Lo scorso mese Stefano De Martino, che tra ‘altro è rimasto in Rai per la prossima stagione, è stato fotografato in barca in compagnia di Paola Di Benedetto. Ovviamente, dopo l’avvistamento in rete e sui vari giornali di gossip sono iniziati a circolare delle indiscrezioni. Così la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ha ufficializzato la sua rottura con il cantante Federico Rossi.

“Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione“, ha detto l’ex Madre Natura.

L’ex ballerino e la Di Benedetto sono una coppia?

Ma quello di un mese fa non è stato un episodio sporadico, infatti Paola Di Benedetto e Stefano De Martino sono stati avvistati sulla costiera Amalfitana anche lo scorso fine settimana e in tanti sono convinti che ci sia qualcosa che vada oltre l’amicizia. Secondo una fonte vicina all’ex gieffina i due si starebbero frequentando. (Continua dopo il post)

Stefano de Martino avrebbe corteggiato a lungo Paola Di Benedetto

Sulla pagina Instagram Very Inutil People si parla del ballerino napoletano e la vincitrice del GF Vip 4 dicendo che i due sarebbero a tutti gli effetti una coppia. Sembra che Paola Di Benedetto e Stefano De Martino si stiano frequentando da almeno da un paio di settimane.

“C’è una novità perché una fonte molto vicina all’ex gieffina ci ha rivelato che Stefano De Martino ha dovuto sudare parecchio prima di riuscire a conquistare Paola. Ma chi la dura la vince e Paola, dopo aver detto ufficialmente addio all’ex, sembra pronta a mettersi in gioco con il ballerino made in Torre Annunziata. Paola e Stefano stanno trascorrendo molto tempo assieme durante queste vacanze estive.

Come testimoniato dai loro post su Instagram, seppur ben attenti a non lasciare tracce, i due hanno trascorso il weekend del 26 e 27 giugno nella costiera Amalfitana, a bordo della barca del conduttore. La frequentazione starebbe andando avanti da circa un paio di settimane. I due li hanno visti assieme a Napoli il weekend successivo all’ufficializzazione della fine della storia tra la Di Benedetto e Rossi. Forse ci vorrà poco per far sì che Stefano e Paola decidano di ufficializzare la loro relazione”, si legge sul portale.