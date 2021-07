Francesca Fialdini e la stoccata a Mara Venier: “Le starò sulle balle” (VIDEO)

Perché Mara Venier non annuncia mai il programma della Fialdini?

Più delle volte i conduttori delle trasmissioni televisive che ne precedono un’altra, a pochi istanti dalla chiusura per rispetto verso il collega ricordano l’appuntamento del format successivo. E se a Mediaset Barbara D’Urso non lo ha mai fatto con Gerry Scotti e Paolo Bonolis, in Rai Mara Venier più delle volte si è dimenticata di promuovere Francesca Fialdini e il suo Da noi…A ruota libera.

A tal proposito, in una recente intervista alla professionista toscana un giornalista le ha espressamente chiesto come mai la conduttrice veneta non annuncia mai il suo programma. La replica dell’ex padrona di casa de La vita in diretta è sembrata una frecciatina velenosa.

Lo sfogo della conduttrice toscana su Mara Venier

Intervenuta in una diretta Instagram con la pagina CheTVfa, la conduttrice Francesca Fialdini ha detto la sua sul fatto che ogni domenica pomeriggio Mara Venier al termine di Domenica In non annuncia mai Da noi…A ruota libera.

“E perché chiedete a me come mai non mi lancia? Non dovreste chiederlo a me dai. È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone. Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa. Poi è vero quello che dite. Tendenzialmente a noi chiedono di lanciare chi viene dopo di noi.

Credo sia una consuetudine non soltanto della Rai. Penso che anche nelle altre reti funzioni così. Si fa rete, si fa squadra e si lavora tutti insieme. In teoria si lavora tutti per la stessa azienda. E però non è che la può obbligare qualcuno è. Quindi nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero”, ha detto l’ex padrona di casa de La vita in diretta. (Continua dopo il video)

Francesca Fialdini su Mara Venier – Nessuna polemica! Ecco cosa ha detto veramente Francesca Fialdini – a noi di cheTVfa – a proposito del perché Mara Venier non lancia il suo programma. pic.twitter.com/Y1OgwuCWK1 — cheTVfa.it (@cheTVfa) June 30, 2021

Francesca Fialdini e il rapporto con Tiberio Timperi

Sempre durante la diretta su Instagram con CheTvfa, Francesca Fialdini su Tiberio Timperi ha confessato un altro retroscena, accaduto anni fa. “Quando lui mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo li mi sono gelata”, ha svelato la conduttrice toscana. Poi la presentatrice di Da noi…A ruota libera ha anche aggiunto anche: “Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”.