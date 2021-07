Temptation Island, Claudia ad un mese dal matrimonio blocca il fidanzato: “Ti vedo come un amico” (VIDEO)

Claudia Venturini e Ste a un passo dal matrimonio

Mercoledì sera su Canale 5 ha preso il via la nuova edizione di Temptation Island. Una delle sei coppie che vi partecipano è composta da Claudia Venturini che ha deciso di partecipare al reality show perché tra un mese si dovrebbe sposare con Ste. Tuttavia in queste ultime settimane non è più sicura di fare il grande passo.

I due in realtà dovevano convolare a nozze circa un anno fa, ma a causa della pandemia hanno spostato la data del matrimonio per il prossimo 7 agosto. Durante il primo appuntamento durante del programma di Filippo Bisciglia, il ragazzo è stato chiamato immediatamente nel pinnettu per una confessione importante fatta dalla sua promessa sposa. La giovane, in pratica, ha detto di vedere il compagno più come un amico ed ha messo in dubbio il suo amore per lui.

I dubbi di Claudia sul matrimonio con Ste

Ste è stato chiamato dalla redazione di Temptation Island a visionare un filmato al pinnettu che riguarda la su futura sposa Claudia Venturini. Quest’ultima ha detto che come se avesse tante emozioni contrastanti. Tra un mese o poco più lei dovrebbe sposarsi con lui, quindi è in questo programma perché ha bisogno di capire delle cose.

“La complicità non è più come prima. Il rapporto mio e suo era molto giocoso e scherzoso. Nell’ultimo anno queste cose si sono perse del tutto. A volte mi sento un’estranea dentro casa. Come se fossimo due persone che non si conoscono. Viviamo insieme tutti i giorni, tutto il giorno, per via del covid ed è pesante. Lui è nervoso e mi tratta male. Poi lui mi borbotta sempre del fatto che non lavoro. Mi fa sentire una nullità. Certe volte mi sento come se fossi sua madre e stessi lì per fargli compagnia. Sono convinta che lui nemmeno mi ascolta quando parlo. Adesso io con lui non sono felice, lo ero i primi tempi”, ha fatto sapere la ragazza. (Continua dopo il video)

Claudia Venturini vede il suo fidanzato come un amico

Sempre in questo sfogo, Claudia Venturini di Temptation Island ha detto di non essere felice come una ragazza che si sposa. Lei con Ste si vede come due amici. “Più amici che coppia Che poi quando c’è quella cosa in più io mi blocco. A livello intimo nell’ultimo anno l’atto è diventato rarissimo. Lui prova ad avvicinarsi, io invento scuse e mi allontano. Spesso la butto sullo scherzo e rido di cose inventate per non fare nulla e lui si allontana”, ha asserito la giovane al pinnettu.

Poi quest’ultima ha aggiunto anche che i preparativi del matrimonio per ora sono un po’ fermi. Il negozio del suo vestito l’ha chiamato per l’ultima volta e non ha risposto. “Vedevo la chiamata e pensavo a lui e mi saliva il panico. Non sento quella felicità che tutti avrebbero nello sposarsi. E se non fossi più innamorata? Ho paura di ferirlo”, ha concluso la giovane. Parole che ovviamente hanno fatto irritare di non poco il suo futuro sposo.