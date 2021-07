Anna Tatangelo al posto di Barbara D’Urso la domenica pomeriggio: i dettagli del nuovo format

Ufficiale: Anna Tatangelo prende il posto di Barbara D’Urso

Ebbene sì, dopo vari rifiuti da parte di alcuni conduttrici, Anna Tatangelo ha accettato il difficile compito di scontrarsi contro il colosso Domenica In condotto ancora una volta da Mara Venier. La cantante frusinate andrà ad occupare lo spazio lasciato libero da Domenica Live di Barbara D’Urso, al momento in pausa dopo oltre un decennio di conduzione.

A lanciare lo scoop e poi la conferma è stato Davide Maggio durante una diretta Instagram che ha anche rivelato anche quale trasmissione condurrà l’ex compagna di Gigi D’Alessio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa fa l’artista di Sora su Canale 5.

Anna Tatangelo condurrà Scene da un Matrimonio

In pratica, Anna Tatangelo non condurrà Domenica Live al posto di Barbara D’Urso e nemmeno rispolvererà la vecchia Buona Domenica di Maurizio Costanzo. In poche parola alla cantante di Sora le è stato affidato uno storico programma delle reti Mediaset, Scene da un Matrimonio, che all’epoca andò in onda sia su Canale 5 che su Rete 4 condotto da Davide Mengacci. Ma in che cosa consiste questa trasmissione?

Ma in che cosa consiste Scene da un Matrimonio?

Ovviamente il pubblico più giovane non conosce assolutamente Scene da un Matrimonio. Quest’ultimo, come riporta Wikipedia, è una trasmissione televisiva condotta da Davide Mengacci. Un format andato in onda su Canale 5 e su Rete 4 dal 1990 al 1996, e successivamente nel 2012 e nel 2015. La prima stagione è andata in onda in seconda serata, mentre l’anno seguente Mediaset decise di promuoverla in daytime alle 13:30.

Col tempo questo programma si è evoluto e trasmesso in prime time con la coppia di sposi che assistevano in studio alla loro cerimonia nuziale registrata. Il matrimonio lo giudicavano una squadra di stilisti, truccatori e parrucchieri che davano la loro opinione sulla realizzazione delle nozze.

A quanto pare questo format è nato dall’ispirazione dell’omonima pellicola cinematografica. Dopo l’annuncio il popolo del web ha iniziato a storcere il naso su tale scelta. Le cose sono due o tale programma avrà un successo inatteso oppure un flop colossale.