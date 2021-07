Oroscopo 2 luglio 2021: tensioni in amore per Vergine Pesci più tranquilli

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 luglio denotano una giornata decisamente più distesa per i nati sotto il segno dei Pesci. I Vergine sono un po’ tesi, mentre gli Scorpione si sentono vincolati. Miglioramenti per gli Ariete.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Il quadro astrale per quanto riguarda i sentimenti è decisamente migliorato rispetto ai giorni passati. Ad ogni modo, ci sono delle faccende da sistemare per quanto riguarda il lavoro. La vostra testa è un vero e proprio frullatore in questo periodo. Cercate di ritagliarvi anche un po’ di tempo per voi stessi

Toro. Le faccende economiche e burocratiche potrebbero influenzare negativamente anche quelle sentimentali. Cercate di tenere separati i due ambiti, in modo da non lasciare che si condizionino a vicenda. In campo professionale, inoltre, è necessario pensare a fare dei progetti importanti, che abbiano delle basi piuttosto solide.

Gemelli. L’Oroscopo del 2 luglio denota l’inizio di un periodo molto intenso per voi. Sotto più punti di vista potreste essere messi sotto pressione e questo potrebbe generarvi qualche piccola tensione. La sfera emotiva è favorita, siete molto propensi ad instaurare nuovi rapporti e ad allargare il vostro margine di conoscenze.

Cancro. Buon momento se state pensando di fare dei nuovi progetti. In questo momento sono favoriti i cambiamenti e i rapporti interpersonali. Non esitate a chiedere consiglio ad una persona cara per quanto riguarda i sentimenti. In campo professionale, invece, siete un po’ agitati, c’è qualcosa che turba il vostro stato d’animo.

Leone. Saturno continuerà ad essere contrario ancora per un po’ di tempo. Per tale ragione è opportuno mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dall’agitazione. La calma vi aiuterà a risolvere anche le questioni più complesse. Il lavoro sarà contraddistinto da qualche tensione, mentre la sfera privata è piena di passione.

Vergine. Siete un po’ tesi e agitati, forse non sapete esattamente in che direzione andare e quali decisioni prendere e questo vi sta rendendo più agitati del solito. Sul fronte del lavoro, invece, urge un momento di pausa. Vi sentite un po’ troppo stanchi e sotto pressione. Cercate di prendervi un momento per voi stessi.

Previsioni 2 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se siete single potreste avere una certa fatica nel riuscire a realizzare i vostri obiettivi. Le persone che vi circondano potrebbero sembrarvi piuttosto lontane dal vostro modo di essere. Ad ogni modo, in questo periodo vi siete isolati un po’ troppo e presto potreste pagare le conseguenze del vostro atteggiamento.

Scorpione. Non avere scelta vi rende nervosi. Nel momento in cui vi sentite intrappolati in una situazione che non vi appartiene potreste mostrarvi particolarmente agitati. Ad ogni modo, quando vi trovate ad affrontare queste situazioni, l’unica soluzione è restare calmi e non perdere la concentrazione. Con calma e ragionamento si risolve ogni cosa.

Sagittario. Spesso tendete a crearvi i problemi anche laddove non ci sono. Specie in questo periodo vi potreste sentire un po’ snaturati e la cosa vi genera qualche tensione. L’Oroscopo del 2 luglio vi esorta a fermarvi un attimo e pensare un po’ di più a voi stessi, ai vostri bisogni e le vostre priorità. Non siate drastici nelle scelte.

Capricorno. Talvolta è necessario scendere a dei compromessi per raggiungere dei traguardi. Sia in campo sentimentale, sia professionale, dovete essere un po’ più perspicaci e capire qual è il momento di parlare e quale, invece, quello di tacere. Ricordate che le cose dette o fatte al momento giusto vanno sempre in porto.

Acquario. In questo periodo è molto importante non compiere delle scelte affrettate. Ci sono delle buone notizie in vista, specie per quanto riguarda la professione. Ad ogni modo, è opportuno essere attenti e riuscire a cogliere le palle al balzo. In amore continua ad esserci qualche tensione. Mantenete la calma e non esponetevi troppo.

Pesci. Oggi siete un po’ più sereni e rilassati rispetto ai giorni precedenti. Anche i rapporti di coppia gioveranno di questa situazione. Meglio essere cauti per quanto riguarda le faccende professionali. Se qualcuno gioca sporco con voi, non dovrete fare altro che ricambiarlo con la stessa moneta.