Temptation Island, anticipazioni 2^ puntata: Tommaso si apparta con una tentatrice

Tommaso e Valentina protagonisti di Temptation Island 2021

Dopo il discreto successo del primo appuntamento di Temptation Island, con oltre 3,2 milioni di telespettatori e il quasi il 21% di share, continua la programmazione del reality show dei sentimenti. Infatti possiamo fornirvi gli spoiler riguardanti la seconda puntata, in programma stavolta di lunedì, 5 luglio sempre in prime ime su Canale 5.

Le anticipazioni dicono che anche stavolta non mancheranno i colpi di scena. Per le sei coppie protagoniste del programma prodotto dalla Fascino PGT giungerà il momento di fare i conti con la gelosia. Nello specifico il 22enne Tommaso commetterà qualcosa che deluderà parecchio la sua fidanzata Valentina.

Filippo Bisciglia mostra un video alla 40enne

Nello specifico, gli spoiler del secondo appuntamento di Temptation Island svelano che il padrone di casa Filippo Bisciglia si presenterà nel villaggio delle tentazioni per avere un dialogo con la fidanzata Valentina. In pratica l’ex gieffino informerà la 40enne del fatto che sono successe delle cose all’interno dell’altro villaggio. Ovvero quello in cui risiede il suo compagno Tommaso.

Per tale ragione la donna deve scoprire cosa sta facendo il 22enne dall’altra parte prima del prossimo falò. A quel punto, dal video che è stato mostrato al termine della prima puntata, che Valentina si ritroverà a guardare, senza le altre ragazze, le immagini che mostrano la persona che ama mentre si apparta in piena notte insieme ad una delle tentatrici single.

Tommaso sotto le coperte con una tentatrice: Valentina delusa

Sempre nello stesso video anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island prevista per lunedì prossimo, si vede perfettamente che Tommaso e la tentatrice si nascondono sotto una coperta. Ovviamente non si riesce a capire cosa sia accaduto tra i due, in quell’istante. Gli spoiler del nuovo appuntamento del reality show dei sentimenti dicono anche una volta visionate tali immagini la 40enne ci rimarrà molto male. Infatti la stessa non nasconderà tutta la sua delusione e amarezza.

Valentina durante uno sfogo dirà che la persona che ama, starebbe facendo tutto questo per farla ingelosire e per costringerla ad anticipare il falò di confronto. La donna ha intuito il piano del giovane fidanzato o quest’ultimo prova davvero un certo interesse per la tentatrice? Staremo a vedere.