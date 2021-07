Stefania Orlando svela: “Signorini mi voleva come opinionista al GFa Vip, ma ho rifiutato”

Stefania Orlando ha rifiutato di fare l’opinionista del GF Vip 6

Nel nuovo numero in edicola del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista a Stefania Orlando. L’ex gieffina ha fatto una lunga chiacchierata col giornalista Alberto Dandolo Stefania dove ha confermato la sua partecipazione all’edizione 2021 di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Inoltre, la moglie di Simone Gianlorenzi ha annunciato di aver rifiutato il ruolo da opinionista per la sesta stagione del Grande Fratello Vip che prenderà il via il prossimo settembre su Canale 5. “Mi è stato offerto, confermo e ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa“, ha detto la conduttrice. Al suo posto arriverà Sonia Bruganelli, moglie di paolo Bonolis ed un’altra ex gieffina che ha partecipato alla precedente edizione, ossia Adriana Volpe.

L’ex gieffina sarà a Tale e Quale Show 2021

Intervistata da Giuseppe Candela per la rivista Oggi, Stefania Orlando ha parlato del suo prossimo impegno sul piccolo schermo dopo la sua lunga partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Infatti a settembre l’ex gieffina tornerà su Rai Uno.

“Tale e Quale Show è una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa, questa volta non sono stata nemmeno provinata!“, ha fatto sapere la moglie di Simone Gianlorenzi.

Le dichiarazioni di Stefania Orlando sul suo futuro professionale

Sempre alla rivista Oggi, Stefania Orlando ha detto anche: “Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti, con lui ci si sente al sicuro. L’anno scorso ho fatto il Grande Fratello perché avevo voglia di un cambiamento, in Rai per circa 20 anni ho ricoperto ruoli istituzionali, avevo bisogno di essere me stessa fino in fondo, per fare conoscere al pubblico la parte più profonda di me“, ha detto la donna.

A quanto pare quest’ultima si aggiungerà a Pierpaolo Pretelli, anch’esso concorrente di Tale e Quale Show 2021. Come riporta il sito TvBlog, in giuria al posto di Vincenzo Salemme potrebbe giungere Cristiano Malgioglio.