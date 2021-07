Isola, Elettra Lamborghini ribatte alle critiche: “Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua”

Elettra Lamborghini delude le aspettative del pubblico

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata all’incirca un mese fa ma si continua a parlare non solo dei concorrenti a cui vi hanno partecipato ma anche gli opinionisti. Ad esempio, il popolo del web è rimasto particolarmente deluso da Elettra Lamborghini.

Ricordiamo che quest’ultima è subentrata dopo tre puntate al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi perché era positiva al virus. La cantante emiliana rispetto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi è apparsa più spenta e conoscendo il suo carattere peperino il pubblico si aspettava qualcosa in più. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confidato l’ereditiera bolognese.

Le critiche per il suo ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 15

Subito dopo tale esperienza ci sono anche state dure critiche da parte di due ex naufraghi, tipo il visconte Ferdinando Guglielmotti che ha definito Elettra Lamborghini una persona inutile, noiosa e senza opinioni intelligenti.

Ma anche un ex vincitore de L’Isola dei Famosi, ovvero il comico Nino Formicola, che però c’è andato giù più leggero: “Rischi di fare la figura che hanno fatto gli opinionisti di questa edizione. Loro evidentemente non sapevano una Madonna è evidente“.

La replica di Elettra Lamborghini

Intervistati dal portale web SuperGuidaTv, il giornalista ha domandato ad Elettra Lamborghini se si è sentita fuori contesto nel reality show di Canale condotto da Ilary Blasi. A quel punto la cantante emiliana ha spiegato cosa non è andato bene in questa avventura iniziata nel peggiore dei modi, ovvero con il coronavirus.

“Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua. Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico. Avevo anche perso da poco il mio cagnolino. Mi dispiace essere subentrata nel reality in un secondo momento. E’ stata una bella esperienza ma il coronavirus non mi ha aiutato. Cosa farei se me lo chiedessero nel 2022? Preferirei aspettare. L’esperienza televisiva mi ha fatto capire che ho tanta voglia di dedicarmi alla musica”, ha confidato la collega di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.