Temptation Island, Ursula Bennardo su Tommaso e Valentina: “Da mamma non avrei accettato, per me è molestia” (FOTO)

Tommaso e Valentina conquistano il pubblico di Temptation Island

Lo scorso mercoledì su canale 5 ha preso al via l’edizione 2021 di Temptation Island. Senza ombra di dubbio la coppia che ha maggiormente colpito il pubblico è quella composta da Valentina di 40 anni e il giovane fidanzato Tommaso si soli 21.

Oltre al popolo del web che ha commentato in maniera negativa la gelosia eccessiva del ragazzo, anche un ex volto del Trono over di Uomini e Donne ha voluto dire la sua sulla faccenda. Stiamo parlando di Ursula Bennardo, compagna dell’ex calciatore campano Sossio Aruta. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la donna.

La compagna di Sossio Aruta dice la sua su Tommaso e Valentina

Senza ombra i dubbio i vent’anni di differenza fra Tommaso e Valentina di Temptation Island 2021 hanno fatto ironizzare tanti perché lei è una donna matura e sa cosa vuole nella sua vita, mentre lui oltre ad essere eccessivamente geloso è evidente che deve crescere ancora.

Dopo aver visto la prima puntata del reality show dei sentimenti, l’ex dama del Trono over Ursula Bennardo però non si è limitata a fare del semplice sfottò. Infatti, la compagna di Sossio Aruta attraverso il suo profilo Instagram ha dato dei giudizi parlando addirittura di molestia da parte del ragazzo nei confronti della donna che ama.

Ursula Bennardo su Instagram: “Lei avrebbe fatto una brutta fine”

Attraverso delle Stories su Instagram, l’ex dama del Trono over Ursula Bennardo parlando di Tommaso e Valentina di Temptation Island ha esordito così: “Non so se prenderete male ciò che sto per scrivere”. Poi la compagna di Sossio Aruta ha continuato in questo modo: “Io ho 39 anni ed un figlio di 20, se fosse capitato a mio figlio non lo avrei mai accettato e penso che lei avrebbe fatto una brutta fine! Anche se maggiorenne per me è molestia. Io mi sentirei una malata di mente se anche solo sfiorassi un ragazzino“.

Le dichiarazioni dell’ex volto di Uomini e Donne hanno creato una polemica sui social, infatti una parte si è schierata dalla sua parte mentre un’altra vi è andata contro.