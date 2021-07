Elisabetta Gregoraci non vuole Pierpaolo Pretelli a Battiti Live? Il web sbotta: “Mistero…” (FOTO)

In questo periodo, Elisabetta Gregoraci è alle prese con Battiti Live, ma in molti hanno notato un fatto piuttosto bizzarro, ovvero, l’assenza di Pierpaolo Pretelli. In tutte le puntate attualmente prodotte, infatti, l’ex gieffino è stato tra i pochi esclusi dal palco del format.

Diversi utenti del web, allora, hanno cominciato a fare delle domande in merito e a chiedersi il motivo di una simile decisione. La maggior parte delle persone è giunta alla conclusione che la colpa sia della Gregoraci.

Il presunto astio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

Sul web c’è un grosso fermento su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Il motivo di tanto sgomento risiede nel fatto che in molti si stanno chiedendo per quale ragione il fidanzato di Giulia Salemi non sia mai invitato sul palco o, almeno, tra gli ospiti. Tra i presenti, infatti, ci sono molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip, come ad esempio Tommaso Zorzi, che spesso immortala momenti inediti passati dietro le quinte con la conduttrice.

Ad ogni modo, tra i pochi ad essere tagliati fuori pare ci sia proprio Pierpaolo. Per tale ragione, in molti stanno cominciando a chiedersi il motivo celato dietro questa decisione. La maggior parte delle persone ritiene che la colpa sia da far ricadere unicamente sulla padrona di casa. Secondo il punto di vista di tali utenti, infatti, sarebbe Elisabetta a non volere il suo ex spasimante nel programma musicale.

Veto da parte della showgirl per Battiti Live?

Questo, dunque, ha sollevato una bella polemica. In molti, infatti, stanno attaccando Elisabetta Gregoraci dicendo che avrebbero preferito di gran lunga Pierpaolo Pretelli sul palco di Battiti Live anziché lei. A trattare la vicenda è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha riportato il malcontento diffuso sul web in questo periodo. Ad ogni modo, almeno per il momento, non vi è nessuna conferma ufficiale di questo presunto astio tra i due ex compagni d’avventura nel reality show di Canale 5.

Pierpaolo, infatti, dal canto suo è molto impegnato con il suo nuovo singolo, uscito da pochi giorni. Il brano si accinge a diventare uno dei tormentoni di questa estate, pertanto, il giovane sembra essere particolarmente impegnato con il lavoro. Questo, dunque, potrebbe essere il motivo della sua assenza. In ogni caso, non ci resta che attendere per sapere se ci sarà qualche informazione in più.