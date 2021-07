Palinsesti stravolti in Mediaset: D’Urso fatta fuori, De Filippi raddoppia, torna La Talpa, tutti i dettagli

I palinsesti di Mediaset sono stati estremamente modificati. A dare tutte le informazioni necessarie è stato il direttore di Canale 5 Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha rivelato tutte le novità che verranno apportate a partire dal prossimo autunno, sia per quanto riguarda i programmi sia i conduttori.

Tra le grandi novità, quelle che fanno sicuramente più rumore sono quelle inerenti il ridimensionamento drastico di Barbara D’Urso a fronte di un aumento da parte di Maria De Filippi. Inoltre, torneranno anche dei programmi che non andavano in onda da molti anni. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le grandi novità e i ritorni nei palinsesti Mediaset

Di recente, Piersilvio Berlusconi ha svelato tutte le novità che riguardano i palinsesti Mediaset. Partiamo dal ruolo di Barbara D’Urso. La donna condurrà solamente Pomeriggio 5, dalle ore 18:00 alle ore 18:45. Domenica Live è stato sospeso e andrà in onda Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo e Verissimo con Silvia Toffanin. La sera della domenica, invece, vedrà il ritorno di Scherzi a Parte con Enrico Papi. Parlando di grandi ritorni, poi, la rete si prepara ad accogliere nuovamente anche La Talpa.

Tale reality show andava in onda diversi anni fa e all’epoca riscosse un discreto successo. Al momento, però, non si sa ancora quale sia la data d’inizio e chi possa essere alla guida dell’elettrizzante reality show, fatto di prove di coraggio estreme e intrighi. Ritornerà, inoltre, anche Felicissima Sera con Pio e Amedeo, che ha riscosso ottimi risultati nella sua prima edizione.

I programmi confermati ed il bis della De Filippi

Resteranno a far parte dei palinsesti Mediaset anche l’Isola die famosi e il Grande Fratello Vip per quanto riguarda i reality show. Specie in merito a quest’ultimo, sono state confermate le presenze di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in qualità di opinioniste. Le puntate, inoltre, dovrebbero essere 21, dislocate in 13 messe in onda il lunedì ed 8 il venerdì. Naturalmente, se necessario, il programma potrebbe essere prolungato così come accaduto l’anno scorso.

In merito a Maria De Filippi, invece, la moglie di Maurizio Costanzo sembra essere una figura irrinunciabile per gli autori. La donna, infatti, continuerà ad essere alla guida di tutti i suoi format, come Uomini e Donne, Tu si que vales, Amici, Temptation Island, C’è posta per te e non solo. Il direttore, infatti, potrebbe assegnare alla protagonista anche la guida di altri format. Per il momento, però, le trattative sono estremamente serrate.