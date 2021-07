Dramma a Uomini e Donne, ex dama del trono over scopre di avere un tumore: “Alzati e lotta” (FOTO)

In queste ore, una dama del trono over di Uomini e Donne ha annunciato un triste dramma che si è abbattuto nella sua vita. La protagonista di questo triste annuncio è Luisa Monti. Il suo percorso nel programma si è concluso nel momento in cui ha conosciuto Salvio Calabretta.

I due hanno lasciato lo studio insieme per approfondire la loro conoscenza. Quest’anno si sarebbero anche dovuti sposare. Purtroppo, però, a causa dei problemi di salute di lei, questo non potrà verificarsi come previsto.

Dramma per l’ex dama di Uomini e Donne Luisa Monti

Un’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato un dramma. Luisa Monti ha svelato alla community di Instagram di aver da poco scoperto di avere un brutto male al seno. Già diversi anni fa lei si trovò a fare i conti con questa brutta malattia che, all’epoca, colpì la tiroide. Per fortuna, però, ne uscì indenne, tuttavia, da quel momento in poi ha cominciato a fare dei controlli periodici per prevenzione. Ebbene, proprio durante uno di questi controlli, la protagonista ha appreso di avere questo problema.

La sua vita, dunque, è stata stravolta ancora una volta. Luisa ha dovuto modificare i suoi piani e i suoi progetti di vita. Quest’estate, infatti, sarebbe dovuta convolare a nozze con il suo compagno Salvio, conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi. Purtroppo, però, i due sono stati costretti a rimandare a causa dei problemi di salute di lei. La protagonista, infatti, ha rivelato di essere in attesa della chiamata dall’ospedale per potersi sottoporre all’intervento di rimozione.

La vicinanza degli ex volti del programma

Nonostante il dramma, però, l’ex dama di Uomini e Donne ha detto di non avere nessuna intenzione di abbattersi, anzi. Anche questa volta lotterà fino all’ultimo per salvaguardare la sua vita. La protagonista ha 49 anni, pertanto, ha constatato di essere ancora troppo giovane per morire, pertanto, non ha intenzione di lasciare che questo mostro le rubi la cosa più preziosa, ovvero, la vita.

Intanto, a darle coraggio c’è il suo compagno Salvio, la sua famiglia e i suoi anici. Tra di essi, inoltre, ci sono anche alcuni volti di Uomini e Donne. A dimostrarle affetto e vicinanza, infatti, sono state Barbara De Santis, Denise e Sabrina. Specie la prima si è detta anche disposta ad ospitare Luisa a casa sua sul Lago di Garda durante il periodo di degenza. La Monti, però, ha preferito rimanere vicina alla sua famiglia.