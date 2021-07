Francesco Oppini la verità sulla madre Alba Parietti: “A tratti rapporto burrascoso”

Il rapporto tra Francesco Oppini e Alba Parietti

Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 Francesco Oppini ha ottenuto maggiore popolarità. Infatti, oltre alle numerose ospitate nei salotti televisivi, il figlio di Alba Parietti si è conquistato un posto di opinionista a Tiki Taka di Piero Chiambretti. L’imprenditore piemontese all’interno della casa di Cinecittà ha stretto un bellissimo rapporto d’amicizia con Tommaso Zorzi anche se negli ultimi tempi in rete si è parlato di un loro possibile allontanamento.

Recentemente il ragazzo ha concesso una lunga intervista al portale LaPresse dove ha parlato del compleanno della madre (60 anni) e del loro rapporto. Anche se i due sono abbastanza uniti non mancano i momenti di tensioni: “Abbiamo un rapporto molto stretto. A tratti burrascoso perché siamo simili, ma siamo unitissimi. È sempre stata presente, vicina, autonoma, non ha mai chiesto un euro a nessuno. Lei e papà si sono separati quando ero piccolo e nonostante entrambi facciano un lavoro che li impegna tanto, molto esposto, ci sono sempre stati per me”.

L’ex gieffino confessa di essere stato bullizzato

Francesco Oppini nella sua vita, come gran parte della gente comune, ha dovuto fare i conti con le tante difficoltà che la vita gli ha messo di fronte. Il ragazzo, intervistato da LaPresse ha ricordato un episodio accaduto ben 25 anni fa, quando la madre Alba Parietti aveva raggiunto l’apice del successo.

Un periodo che l’imprenditore piemontese non ha vissuto bene. “Quando ero un ragazzino di 14 anni, al primo anno di liceo, mamma era al massimo della sua fama televisiva. E io ero bullizzato. Mi dicevano: perché tu sei così brutto e lei è così bella?”, ha dichiarato l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5.

Alba Parietti vuole diventare nonna

Ma le rivelazioni durante la sua recente intervista al portale web LaPresse non sono terminate qui. Infatti, parlando col giornalista Francesco Oppini ha svelato il grande desiderio della madre.

In poche parole Alba Parietti desidera tanto diventare nonna: “Non vede l’ora, è un impegno più facile rispetto a fare la mamma”. L’ex gieffino e la sua fidanzata l’accontenteranno presto? Nel frattempo la soubrette a settembre sarà nel cast di Tale e Quale Show 2021 di Carlo Conti.