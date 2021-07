Temptation Island, intervista a Davide Basolo: come si vede tra 10 anni e confessione inedita sul suo lavoro (VIDEO)

In queste ore, lo staff di Witty Tv ha provveduto a realizzare delle interviste ai vari tentatori e tentatrici di questa edizione di Temptation Island, pertanto, è stato intervistato anche Davide Basolo. Lui è un volto già noto al pubblico di Canale 5, in quanto ha partecipato a Uomini e Donne.

Nello specifico, ha corteggiato Giovanna Abate ricevendo, però, da lei un due di picche. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, il tentatore ha fatto delle confessioni sulla sua vita e, soprattutto, sul suo lavoro. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Davide Basolo e la confessione sul suo lavoro

Davide Basolo è tra i tentatori di questa edizione di Temptation Island. Almeno per il momento, il giovane non ha portato grosso scompiglio tra le fidanzate, tuttavia, c’è ancora molto da dover vedere. Ad ogni modo, prima di dare il via a questa esperienza, il ragazzo ha rilasciato un’intervista su Witty Tv in cui ha fatto alcune confessioni. Lui ha 27 anni e viene dalla provincia di La Spezia. Nella vita svolge la professione di barman, tuttavia, la sua grande aspirazione è un’altra.

Il suo sogno più grande, infatti, è quello di diventare uno scrittore. In questo periodo, infatti, è alle prese con la scrittura di un libro che, tuttavia, non è ancora completato. Si tratta di una grande passione che non ha nulla a che vedere con la professione che svolge attualmente. Ad ogni modo, partecipare a dei programmi televisivi potrebbe rappresentare per lui anche una grande occasione per farsi conoscere e avere maggiore visibilità.

Cosa farà dopo Temptation Island

Per quanto riguarda la sua vita professionale, invece, il giovane ha detto di essere alla ricerca di una donna con cui condividere quasi tutto di sé. Secondo il suo punto di vista, infatti, un uomo e una donna dovrebbero supportarsi a vicenda sia dal punto di vista personale, sia professionale. Davide Basolo non esclude che a Temptation Island possa fare delle conoscenze interessanti.

In una donna cerca essenzialmente un feeling e una chimica mentale. L’attrazione fisica è sicuramente importante, tuttavia, per andare oltre è necessario che ci sia anche una forte intesa dal punto di vista psicologico. Tra 10 anni, inoltre, si augura di avere una donna al suo fianco, una casa, una sistemazione professionale e due figli. Insomma, un ragazzo dai valori molto tradizionali. (Clicca qui per il video)