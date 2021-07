Amici, la festa a casa di Lorella Cuccarini finisce male: c’entrano Aka7Even e Deddy

Reunion a casa di Lorella Cuccarini

In attesa che su Canale 5 parti la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, lo scorso 30 giugno c’è stato un piccolo ritrovo di ex allievi del talent show Mediaset a casa di Lorella Cuccarini. Nell’abitazione della professoressa di ballo, oltre alla sua preferita Martina Miliddi, era presente anche Rosa Di Grazia e Alessandro Cavallo.

I tre ragazzi hanno passato una serata abbastanza piacevole e divertente tra biliardo, balli e karaoke. Alla party che sa di una reunion di squadra, si è unita anche la figlia dell’ex padrona di casa de La vita in diretta. Infatti, quest’ultima ha condiviso su Instagram una live che ha mostrato un momento a dir poco imbarazzante per le due ballerine Rosa e Martina. Cosa è successo?

Rosa mette in forte imbarazzo Martina

Come riportano alcuni portali web, in poche parole a casa di Lorella Cuccarini ad un certo punto il gruppo degli ex allievi di Amici si sono ritrovati a scegliere cosa cantare al karaoke. A quel punto Rosa Di Grazia ha proposto Loca, la hit estiva interpretata da Aka7even, suscitando l’imbarazzo della giovane collega. Ricordiamo, infatti, che quest’ultima ha avuto una storia d’amore all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Purtroppo per loro le cose con Luca non sono andate nel migliore dei modi, anche perché ora la Miliddi fa coppia fissa con il cantante calabrese Raffaele Renda, anch’esso ex allievo della scuola televisiva di Canale 5, per il quale aveva già manifestato un forte interesse già durante la permanenza in casetta.

La proposta di Martina Miliddi a Rosa Di Grazia

Ovviamente alla proposta di Rosa Di Grazia, la collega Martina Miliddi si è messa a ridere in evidente imbarazzo. Per tale ragione dalla diretta Instagram mostrata dalla figlia di Lorella Cuccarini, la giovane ballerina si è dileguata.

Subito dopo è tornata per vendicarsi con Rosa, appoggiando la proposta di cantare la canzone 0 passi di Deddy, ossia l’ex fidanzata della Di Grazia. Alla fine nessuna delle due danzatrici ha partecipato al karaoke né di Aka7even né di Daddy. L’unica cosa certa è che a casa della più amata degli italiani si è visto tanto imbarazzo.