Armando Incarnato deluso dopo Uomini e Donne: “Non dovevo sprecare neanche un minuto del mio tempo”

Il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza nel programma e delle dame conosciute. Dalle sue parole, però, è trapelato un velo di delusione e malinconia.

Nello specifico, infatti, il giovane ha detto di non avere affatto un buon ricordo di quanto accaduto in trasmissione, specie nell’ultimo periodo. Malgrado questo, ci sono degli insegnamenti di cui ha fatto tesoro. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le valutazioni di Armando su Uomini e Donne

L’esperienza di Armando Incarnato nel parterre di Uomini e Donne è cominciata tre anni fa. All’epoca era un uomo un po’ diverso, molto più insicuro di se stesso e, soprattutto, molto più ingenuo. Il talk show pomeridiano, però, gli è servito molto per capire certe situazioni di vita e, soprattutto, per maturare il concetto che è sempre più difficile fidarsi delle persone. Capire questo è stato per lui un bene, in quanto adesso ha sollevato una sorta di corazza che gli impedisce di essere colpito nel profondo.

Inoltre, grazie alla trasmissione è riuscito a potenziare anche la sua autostima. Inizialmente, infatti, era troppo insicuro e questo lo spingeva ad avere dei problemi anche nel relazionarsi con le altre persone. Adesso, invece, è un uomo nuovo, che sa quanto vale e che sa assolutamente cosa desidera dalla vita. Per quanto riguarda le frequentazioni a cui ha dato luogo, invece, il napoletano è stato un po’ più drastico.

Incarnato profondamente deluso

In particolar modo, Armando Incarnato ha detto di non avere affatto un buon ricordo delle dame conosciute a Uomini e Donne. Ognuna di loro lo ha deluso e si è comportata in modo errato nei suoi confronti. Per tale ragione, a fronte di come sono andate le cose, il cavaliere ha rivelato che se tornasse indietro cambierebbe un bel po’ di situazioni. In primo luogo, non dedicherebbe neppure un minuti di tempo ad alcune donne con cui si è relazionato.

La cosa che è rimasta invariata in tre anni di esperienza all’interno del format di Maria De Filippi è la sua onestà. Il giovane, infatti, si reputa una persona estremamente schietta e sincera. Anche se talvolta è stato protagonista di errori grossolani, lo ha sempre fatto senza malizia e senza l’intenzione di ferire davvero qualcuno.