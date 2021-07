Temptation Island, Elettra Lamborghini prende in giro Tommaso: “Lo manderei al manicomio”

Tommaso e Valentina protagonisti di Temptation Island 2021

Mercoledì scorso su Canale 5 ha preso il via Temptation Island e il 21enne Tommaso è già il protagonista indiscusso del reality show dei sentimenti. Il programma condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia ha riaperto le porte alle sei coppie che hanno deciso di mettere il loro amore alla prova, passando ben tre settimane divisi con le provocazioni dei tentatori e tentatrici in un resort in Sardegna. Ma una coppia in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico, quella composta da Tommaso e Valentina.

I due stanno insieme da circa un anno e 7 mesi, convivono a casa della mamma del giovane e hanno 19 anni di differenza. Ma ad emergere è la forte gelosia, a tratti morbosa, del ragazzo facendo storcere il naso a molti telespettatori, tra cui anche Elettra Lamborghini. Il giovane ha una vera e propria ossessione nei confronti della donna che ama, tanto che prima di dividersi le ha vietato di portarsi alcuni bikini succinti.

Elettra Lamborghini critica il 21enne

Una volta separata da Tommaso, la ‘milf’ Valentina sembra aver scoperto di nuovo la libertà nel villaggio con gli affascinanti tentatori di Temptation Island. A quanto pare il 21enne non riesce a tollerare nemmeno i piccoli gesti quotidiani della sua fidanzata, come ad esempio dialogare con gli uomini presenti nel resort dedicato alle fidanzate. Un comportamento opprimente ed esagerato che ha fatto storcere il naso al popolo del web, specialmente su Twitter, dove gli utenti in pochissimo tempo hanno fatto salire alle stelle l’hashtag #temptationisland.

Tra i tanti commenti negativi anche quello di Elettra Lamborghini, che sul suo profilo non ha perso tempo a scherzare sulle reazioni esagerate di Tommaso. “Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo… al primo videoclip co’ la chiappa de fora non mi immagino nemmeno, comunque sto adorandoh tuttoh”, ha scritto l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021.

La reazione del popolo del web alla gelosia di Tommaso su Valentina

Tanti messaggi di dissenso nei confronti di Tommaso che, nonostante la sua giovane età sembra vivere nel Medioevo. Ad esempio, durante la presentazione il ragazzo ha più volte ribadito che la sua Valentina è: “Una bambola proprio come la volevo io” che “tu sei solo mia, devi guardare solo me”. Ma anche: “Il tuo corpo è sacro, non ti devi scoprire troppo”.

Forse stanca della continua gelosia del giovane fidanzato, la 40enne una volta nel villaggio delle fidanzate non si è trattenuta a partecipare a dei simpatici con i tentatori, gesti che hanno sconvolto il 21enne dopo il primo falò. “Io non so se ce la faccio a resistere 21 giorni”, ha asserito il ragazzo ai suoi compagni d’avventura di Temptation Island.