Stefania Orlando presto mamma, poi svela perché non sarà l’opinionista del GF Vip: “Non mettetemi in bocca parole…” (VIDEO)

In queste ore, Stefania Orlando ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti in merito alla volontà di essere mamma e alla proposta di divenire opinionista del GF Vip 6. Sul web stanno circolando delle indiscrezioni secondo le quali la cantante avrebbe snobbato la proposta di Alfonso Signorini.

La verità, però, non sembra essere questa e la dama è prontamente intervenuta per chiarire tutto. In campo, poi, è sceso anche Alfonso, il quale ha ringraziato la dama per aver fatto chiarezza su tutta la vicenda. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Stefania e la voglia di diventare mamma

Stefania Orlando ha fatto due dichiarazioni molto importanti, la prima riguarda la volontà di diventare mamma, mentre la seconda riguarda la sfera professionale. Partendo dal primo argomento, l’ex gieffina ha sempre dichiarato di aver scelto di comune accordo con suo marito di non avere figli. Giunti a questo punto della loro vita, però, entrambi pare abbiano cambiato idea e siano intenzionati ad allargare la famiglia Naturalmente, considerando l’età di entrambi, sarebbe quasi impossibile riuscire ad avere un bambino naturalmente.

Per tale ragione, pare che la coppia stia valutando seriamente l’ipotesi di adottare un bambino. Questa confessione ha lasciato tutti senza parole. Tuttavia, la Orlando è molto fiera di aver maturato questo concetto, sta di fatto che ha condiviso uno stralcio dell’intervista anche sul suo profilo Instagram. Questa, però, non è l’unico argomento affrontato dalla dama.

Perché la Orlando ha rifiutato il GF Vip

Nel corso delle sue Instagram Stories, infatti, Stefania Orlando, oltre che soffermarsi sulla voglia di diventare mamma, ha parlato anche di GF Vip. Nel dettaglio, Alfonso Signorini le aveva chiesto di diventare una delle opinioniste del reality show di Canale 5. La trattativa, però, non è andata a buon fine e in molti hanno diffuso la notizia secondo cui sarebbe stata la Orlando a dare un due di picche al conduttore. La verità, però, non è affatto questa.

Stefania ci ha tenuto a precisare che, in realtà, i due hanno avuto un dibattito molto interessante e produttivo. Purtroppo, però, i loro tempi non sono conciliati, pertanto, la donna ha preso altri impegni professionali. Questo, dunque, le ha impedito di accettare la proposta di Alfonso. In realtà, a Stefania sarebbe piaciuto ricoprire quel ruolo e ringrazia profondamente Signorini per essere stato l’artefice di questa sua seconda popolarità. Il giornalista, dal canto suo, ha ringraziato pubblicamente la collega per il chiarimento.