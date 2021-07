Oroscopo 3 luglio 2021: Capricorno produttivi, Bilancia più flessibili

Le previsioni del l’oroscopo del 3 luglio denotano una giornata molto produttiva per i Capricorno. Gli Ariete devono cogliere al volo delle occasioni, mentre i nati sotto il segno della Bilancia devono essere più flessibili.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per cogliere al volo delle occasioni. Specie dal punto di vista professionale potrebbero presentarsi delle situazioni da prendere seriamente in considerazione. In campo sentimentale bisogna essere un po’ più creativi specie per quanto riguarda le relazioni di vecchia data.

Toro. L’oroscopo del 3 luglio 2021 esorta i nati sotto questo segno a tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda le faccende professionali. Specie se avete cominciato da poco un nuovo impiego, è necessario capire di chi potete fidarvi. In campo sentimentale, invece, meglio essere cauti.

Gemelli. Le emozioni sono davvero altalenanti in questo periodo. Questo, dunque, vi rende poco obiettivi per quanto riguarda le faccende più serie. In campo professionale, infatti, è meglio non prendere decisioni troppo repentine. Lasciatevi consigliare da qualcuno se necessario.

Cancro. Giornata di ripresa per quanto riguarda i nati sotto questo segno. L’amore promette bene ma dovete essere bravi a farvi notare. Il rischio di sembrare disperati potrebbe essere dietro l’angolo. Sul lavoro meglio non azzardare troppo. Le richieste potranno essere avanzate a partire dalla fine del mese.

Leone. I nati sotto questo segno hanno bisogno di una ventata di novità. Se non sapete esattamente in quale direzione andare, è opportuno lasciarvi consigliare da una persona esperta. Dal punto di vista del lavoro, invece, sono da favorir sì coloro i quali riusciranno a fare buon viso e cattivo gioco.

Vergine. La verità spesso può far male e questo potrebbe spingervi a preferire una bella bugia. Ricordate, però, che esse hanno le gambe corte, pertanto, prima o poi verranno a galla e i risultati potrebbero essere più sgradevole del previsto. Meglio affrontare le cose di petto sin da subito invece di rimandarla a oltranza

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Meglio non fare il passo troppo più lungo della gamba in questo periodo punto cercate di mantenere un profilo basso sia per quanto riguarda la sfera professionale sia quella personale. In amore dovete essere meno polemici è un po’ più flessibili.

Scorpione. Le previsioni del oroscopo del giorno 3 luglio 2021 denotano una giornata dal umore migliore rispetto a quello dei giorni precedenti. Meglio essere cauti ed evitare di incappare in discussioni indesiderate. In amore è opportuno scendere a qualche compromesso così come nella sfera professionale.

Sagittario. Dal punto di vista lavorativo ci saranno delle novità in arrivo a partire dalla fine del mese. L’autunno si rivelerà particolarmente interessante per voi punto per tale ragione, in questo periodo è necessario organizzarsi al meglio e smaltire il più possibile il lavoro arretrato.

Capricorno. La vostra testa è un frullatore di idee e, tuttavia, talvolta potreste trovarvi a sbattere la testa contro la realtà. Se non siete pienamente soddisfatti dei traguardi raggiunti fino a questo momento, siete sempre in tempo per cambiare idea e per modificare la direzione del vostro cammino. Ricordate che siete voi padroni della vostra vita.

Acquario. Momento di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati un po’ agitati, ma a partire da oggi ci sarà un miglioramento. In campo professionale, invece, stanno per arrivare delle novità. Cercate di non arretrarvi e di guardare avanti con maggiore ottimismo.

Pesci. Preparatevi perché questo sarà un fine settimana all’insegna delle emozioni. Se siete single cercate di uscire il più possibile in quanto ci sono delle ottime probabilità di fare delle conoscenze interessanti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è opportuno tenere sempre gli occhi ben aperti.