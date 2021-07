Uomini e Donne, Roberta commenta il nuovo flirt di Riccardo: “La cosa che mi dispiace di più è…” (FOTO)

Roberta Di Padua ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui si è messa a nudo ed ha fatto delle confessioni inedite sulla sua vita privata. Tra le domande più gettonate, naturalmente, non sono potute mancare quelle riferite a Riccardo.

A tal proposito, la dama ha commentato anche le recenti foto trapelate sul web che sembrano accostarlo ad una nuova fiamma. Tra le confessioni, poi, è tornata a parlare delle sue paure ed ha aggiunto ulteriori dettagli.

Le parole di Roberta sul flirt di Riccardo

Nel corso di una recente intervista con il magazine di Uomini e Donne, in edicola tutti i venerdì, Roberta Di Padua ha risposto a molte domande che il web era curioso di sapere. Tra i primi quesiti che le sono stati rivolti c’è stato sicuramente quello riferito a cosa pensasse del fatto che Riccardo sembrerebbe essersi fidanzato. La dama è rimasta un po’ interdetta dinanzi la domanda, sta di fatto che ha preferito non rispondere e passare oltre.

In seguito, poi, ha rivelato di essere rimasta molto male per come si siano concluse le cose con Guarnieri. A generarle maggiore rammarico è il fatto che i due non abbiano mai avuto un confronto in privato dopo tutto quello che è accaduto in studio. La dama ha ammesso di essere quasi sempre rimasta in buoni rapporti con i suoi ex, proprio perché ama privilegiare il dialogo e il confronto. Tutto ciò, però, non si è verificato con Guarnieri, pertanto, la protagonista reputa tale storia come ancora irrisolta.

Il ritorno a Uomini e Donne e le fobie

In seguito, poi, Roberta Di Padua ha parlato anche di un suo eventuale ritorno a Uomini e Donne. A tal proposito, ha detto che sarebbe disposta a metterci nuovamente la faccia in quanto è convinta delle sue buone intenzioni. Secondo il suo punto di vista, infatti, non si è mai comportata in modo scorretto verso nessuno. Successivamente, poi, ha parlato anche del legame con suo figlio e delle sue fobie.

Un po’ di tempo fa ha rivelato di avere il terrore dell’acqua. Oltre a questa grande paura, però, ne ha anche un’altra, ovvero, quella di perdere suo figlio. Lui, infatti, rappresenta la sua ancora di salvezza nei momenti più bui, è la sua ragione di vita e farebbe di tutto per tutelarlo. Talvolta, proprio a causa delle sue paure, si rende conto di esagerare e di trasmettere a lui le sue ansie, cosa sbagliatissima.