Elisa Isoardi sparita da Mediaset, Berlusconi: “Abbiamo già tanti professionisti, non c’è volontà di utilizzarla”

Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Fmosi 15

Prima della sua partenza per L’Isola dei Famosi 15 Elisa Isoardi ha detto che era arrivato il momento della rinascita. A quanto pare non è così. Infatti, dopo anni di gavetta e conduzione in Rai la professionista piemontese si aspettava che Mediaset le desse un’opportunità nelle sue reti.

A quanto pare la sua partecipazione nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è stata solo una meteora e niente di più. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco è rimasta in Honduras solo un mese, poi è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio ad un occhio. Dopo essere tornata in Italia si è parlato parecchio di un suo possibile programma nell’azienda del Biscione ma alla fine non se ne è fatto più nulla.

Nessun futuro a Mediaset per la professionista cuneese

Alcune settimana fa in rete girava voce che Elisa Isoardi potesse condurre un programma di salute su Rete 4 o di un esperimento estivo sulla rete ammiraglia Mediaset. Inoltre, era girata l’indiscrezione di una sua possibile presenza a Mattino Cinque Weekend, nome che da anni circola ma che mai nessuno ha mai voluto mettere in atto.

Recentemente la collega Antonella Clerici, che si è riappropriata della fascia del mezzogiorno di Rai Uno, in diretta su aveva parlato di nuove avventure televisive di Elisa Isoardi. “Volevo fare un saluto. L’ho sentita oggi, ora che è tornata dall’Isola dei Famosi, e ha detto che ci guardava. Le mando un grande abbraccio e la saluto perché so che l’aspettano tante nuove avventure quindi volevo fare un sacco di in bocca al lupo“, ha detto la professionista lombarda.

Piersilvio Berlusconi parla dell’assenza di Elisa Isoardi a Mediaset

Dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi a Tv Sorrisi e Canzoni aveva detto: “A e piace stare in un’azienda che crede nel mio valore, poi, sarà quel che sarà“. Resta il fatto che il nome dell’ex naufraga non è apparso nei palinsesti autunnali 2021/2022 di Mediaset.

Piersilvio Berlusconi a domanda diretta ha così giustificato la sua assenza: “Ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla, nonostante sia un’ottima professionista. Ne abbiamo già tanti“.