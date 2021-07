Boccone amaro per Elisa Isoardi, dopo la Rai anche Mediaset le chiude le porte

Elisa Isoardi dalla Rai a Mediaset

Elisa Isoardi ha alle spalle oltre un ventennio di carriera in Rai. Infatti, in questo arco di tempo ha condotto trasmissioni di successo come Uno Mattina, La prova del cuoco e tanti altri. Tuttavia, dopo la chiusura del programma culinario del mezzogiorno di Rai Uno, la professionista cuneese praticamente si è ritrovata senza alcuna trasmissione.

Per un anno si è accontentata di partecipare a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ma l’anno seguente ha voluto dare una svolta alla sua vita arrivando per la prima volta a Mediaset. Nell’azienda del Biscione ha partecipato a L’Isola dei Famosi 15 come naufraga ma purtroppo la sua avventura in Honduras è durata un mese esatto a causa di un infortunio all’occhio. Una volta tornata in Italia in tanti aveva parlato di una sua promozione alla guida di qualche programma nelle reti del Biscione.

Pier Silvio Berlusconi chiude le porte alla conduttrice piemontese

Infatti, dopo le indiscrezioni che la volevano già alla guida di una presunta versione weekend di Mattino 5 o di un programma di salute su Rete 4, alla fine dei conti Elisa Isoardi è rimasta resta a bocca asciutta. Infatti, non solo il suo nome non appare nei palinsesti della prossima stagione autunnale Mediaset.

Ma le parole del vicepresidente Pier Silvio Berlusconi suonano come una silurata senza precedenti alla professionista piemontese. “Ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla, nonostante sia un’ottima professionista. Ne abbiamo già tanti”, ha spiegato l’Ad dell’azienda televisiva alle domande dei giornalisti durante la presentazione dei nuovi palinsesti.

Nessuna reazione al momento da parte di Elisa Isoardi

Quindi dopo la Rai anche Medisset ha riservato una doccia gelata per Elisa Isoardi, che al momento non ha commentato la notizia perché si trova in vacanza in Piemonte dalla madre. “La mia terra, i miei affetti, la mia mamma”, ha scritto l’ex padrona di casa de La prova del cuoco sul suo profilo Instagram.

Lì in tanti le stanno scrivendo parole di affetto e solidarietà, sperando di rivederla presto sul piccolo schermo. “La professionalità e la correttezza ripagano sempre”, ha scritto una seguace sotto l’ultimo post della conduttrice cuneese.