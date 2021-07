Temptation Island, una coppia allo sbando: “Lui l’ha tradita, sotto le lenzuola”

Tommaso e Valentina protagonisti di Temptation Island

Dopo la prima puntata di Temptation Island in onda mercoledì scorso è arrivata la prima anticipazione del prossimo appuntamento del reality show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Nell’episodio iniziale il padrone di casa ha presentato le sei coppie protagoniste del format prodotto da Maria De Filippi, che per 21 giorni dovranno vivere separate insieme a dei tentatori e tentatrici in un bellissimo resort in Sardegna. Ma l’attenzione del pubblico della rete ammiraglia Mediaset è stata immediatamente rapita dalla storia di Tommaso e Valentina, lui 21 anni e lei 40, Durante il video di presentazione hanno raccontato che tutti e due vivono con la madre del ragazzo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Sarebbero volate sedie: una coppia espulsa?

Sempre nella clip di presentazione Valentina e Tommaso hanno rivelato di essere andati a Temptation Island per via dell’eccessiva gelosia da parte del 21enne. Nel corso del primo appuntamento in onda mercoledì scorso, infatti, il ragazzo si è arrabbiato più volte in modo davvero esagerato solo per aver visto la donna che ama in bikini.

Ma al termine della puntata Filippo Bisciglia ha mostrato una clamorosa anticipazione che riguarderebbe proprio loro due. Stando ad alcuni rumors usciti sui social, infatti, una coppia l’avrebbero squalificata per l’eccessiva gelosia. Sarebbero perfino volate delle sedie.

Tommaso sotto le coperte con una tentatrice

Ma non è finita qui. Stando sempre a tali indiscrezioni la coppia in questione sarebbe stata espulsa da Temptation Island. Anche perché il fidanzato avrebbe cercato di raggiungere il resort delle ragazze. In molti n rete hanno immediatamente pensato che si tratti di Tommaso e Valentina.

In più, nel prossimo appuntamento del reality show dei sentimenti, in onda lunedì 5 luglio i telespettatori di Canale 5 potranno assistere al tradimento di Tommaso. Infatti quest’ultimo si sarebbe appartato di notte con una tentatrice sotto a una coperta e la fidanzata ovviamente sarebbe rimasta particolarmente delusa da tale atteggiamento. Proprio per questo si pensa che la coppia abbia lasciato in anticipo il resort in Sardegna. Staremo a vedere se sono proprio loro.