Rosa Perrotta sulla seconda gravidanza: “Avrei preferito fosse una femmina, una vita di pene” (VIDEO)

Di recente, l’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha annunciato la sua seconda gravidanza. La dama ha dato luogo ad un baby shower per rivelare a tutti il sesso del nascituro e il suo nome.

In seguito, poi, si è lasciata andare a delle confessioni sul periodo che sta vivendo ed ha fatto delle rivelazioni che non tutti hanno condiviso. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La Perrotta parla della seconda gravidanza

Rosa Perrotta sta vivendo la sua seconda gravidanza. Il nuovo arrivato sarà un altro maschietto e si chiamerà Mario Achille. In molti sono rimasti spiazzati dalla scelta del nome, tuttavia, sia lei sia Pietro si sono trovati assolutamente d’accordo. Ad ogni modo, in seguito la dama ha fatto delle confessioni in merito alla scoperta del bebè. La protagonista ha rivelato di aver sempre sperato che stavolta si trattasse di una femmina. Le sarebbe molto piaciuto, infatti, insegnare ad una femminuccia tutti i segreti per diventare una donna.

Nello specifico, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha ammesso che, avendo già un maschietto, avrebbe voluto cambiare. Ad ogni modo, gli utenti del web l’hanno rincuorata dicendo che, forse, avere due figli dello stesso sesso è una cosa produttiva in quanto entrambi si fanno compagnia a vicenda e crescono insieme. Avere figli di sesso opposto, invece, equivale un po’ di più ad avere due figli unici.

Le parole di Rosa fanno discutere

Le sue dichiarazioni hanno generato un po’ di sgomento tra gli utenti del web. Diverse persone, poi, le hanno detto che non deve disperare in quanto al terzo tentativo sarà sicuramente una femminuccia. Dinanzi tali parole, però, la protagonista ha perso le staffe ed ha minacciato di bloccare tutti coloro i quali le avrebbero detto di fare un terzo bebè. Rosa Perrotta, infatti, ha ammesso che con questa seconda gravidanza lei si fermerà.

Due figli le bastano e le avanzano, pertanto, non ha nessuna intenzione di fare un altro bambino. Il motivo risiede anche nel fatto che tutte le sue gravidanze si sono rivelate piuttosto devastanti. Specie i primi quattro mesi sono risultati parecchio difficili. Tra nausee, emicranie fortissime, stanchezza e pesantezza, la dama ha attraversato dei momenti davvero faticosi. Per tale ragione, non ha nessuna intenzione di rivivere questa esperienza.