Elettra Lamborghini è incinta? I fan notano dei dettagli sospetti (FOTO)

In queste ore, i fan di Elettra Lamborghini si stanno facendo una domanda, ovvero, la loro beniamina sarà incinta? A far nascere questo sospetto è stata la diretta interessata, la quale ha pubblicato dei video e delle foto parecchio9 sospetti.

Nello specifico, l’ex opinionista dell’Isola dei famosi ha sfoggiato un pancino in bella mostra e non solo. La dama e suo marito hanno compiuto un gesto inaspettato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Le precedenti dichiarazioni di Elettra Lamborghini sulla gravidanza

Sul web non si sta facendo altro che parlare di Elettra Lamborghini e del fatto che sembrerebbe essere incinta. Nel corso di una recente intervista, la cantante aveva specificato che, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di mettere alla luce un figlio. La protagonista, infatti, si è sposata lo scorso settembre con il cantante Afrojack Malgrado questo, però, nei suoi progetti di vita, al momento, ci sono altre intenzioni.

Elettra si sta dedicando molto alla sua carriera musicale, pertanto, per un altro anno almeno non sembra essere intenzionata ad allargare la famiglia. Ad ogni modo, in queste ore sono spuntate alcune immagini che lasciano presumere il contrario. La cantate e suo marito si sono fatti immortalare sul loro aereo privato intenti a raggiungere una meta in cui trascorrere qualche giorno di vacanza.

Perché la cantante pare sia incinta

Durante il viaggio, però, Elettra Lamborghini ha pubblicato delle foto che sembrano lasciar intendere che sia incinta. Nel dettaglio, infatti, la protagonista ha mostrato un pancino alquanto gonfio e poi ha inquadrato suo marito intento a metterle la mano sulla pancia. Il modo amorevole con cui il cantante l’ha accarezzata ha lasciato subito credere a molti che i due abbiano cambiato idea sui loro progetti.

Come se non bastasse, poi, dopo qualche ora l’ereditiera si è lasciata scappare un’altra inquadratura dalla quale sembrerebbe essere piuttosto gonfia nella parte del ventre. Anche in questo caso, la protagonista si è accarezzata la pancia facendo scoppiare altri rumors. Per il momento, però, i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla vicenda. I due, infatti, si stanno godendo questi giorni di vacanza, sta di fatto che si sono allontanati un po’ dai loro rispettivi social. Per tale motivo, dunque, non ci resta che attendere per capire se ci saranno novità in tal senso oppure no.