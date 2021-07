Anna Tatangelo ‘seduce’ Francesco Renga: il botta e risposta diventa virale (FOTO)

Anna Tatangelo infiamma il web con una foto sexy su IG

Nelle ultime ore Anna Tatangelo è al centro dell’attenzione mediatica per vari motivi. I primo che clamorosamente a settembre sarà alla guida di Scene da un Matrimonio, lo storico format degli Anni Novanta all’epoca condotto da Davide Mengacci. Lady Tata prenderà il posto dell’uscente Domenica Live di Barbara D’Urso.

Ma non è finita qui, di recente una sua foto condivisa su Instagram ha attirato l’attenzione di un suo collega, Francesco Renga, entrambi giudici dell’ultima edizione di All Together Now. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha postato uno scatto in bikini e il cantante si è lasciato sedurre lasciando sotto l’immagine in questione una dichiarazione che lascia intendere tutto il suo apprezzamento.

La reazione del cantante bresciano alla foto della Tatangelo

Recentemente Anna Tatangelo h mandato in tilt i suoi follower grazie ad una nuovo seducente condivisa su Instagram. In essa la si vede indossare un costume da bagno intero, make up perfetto e i lunghi capelli mori lasciati scendere dalle spalle. Uno scatto che in pochissime ore ha ottenuto oltre 150 mila cuoricini rossi e migliaia di commenti da parte dei seguaci.

Tra i “mi piace”, spunta proprio quello del collega Francesco Renga, che con la sua reazione ha fatto intendere a tutti il suo debole per la sensualità per la cantante frusinate. “Annaaaaaaaa!!!???”, ha scritto l’ex di Ambra Angiolini, mettendo a corredo uno smile sorridente. (Continua dopo la foto)

La vita sentimentale di Anna Tatangelo e Francesco Renga

Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, al fianco di Anna Tatangelo, infatti, c’è un nuovo amore da tempo. Si tratterebbe di Livio Cori, rapper i professione, anche se la cantante di Sora non abbia mai confermato e nemmeno smentito l’identità della sua nuova fiamma. Lui ha tre anni in meno dell’artista frusinate, Livio condivide con lei la grande passione per la musica.

L’artista è napoletano come l’ex D’Alessio, e più precisamente nei popolari quartieri Spagnoli. Oltre ad essere un rapper e attore ha iniziato ad iniziare a scrivere le sue canzoni sin da giovanissimo, quando era ancora minorenne. Mentre Francesco Renga, dopo la fine della lunga relazione con Ambra Angiolini ha istaurato un rapporto con la ristoratrice Diana Poloni. I due stanno insieme dal 2015.