Temptation Island: “Volate sedie e tavoli. Poi la fuga”. Caos a Mediaset, c’è la squalifica

Tommaso e Valentina conquistano il pubblico di Temptation Island

Nel primo appuntamento di Temptation Island 2021 andato in onda lo scorso mercoledì i telespettatori di Canale 5 hanno immediatamente individuato la coppia più esplosiva dell’intera edizione. Ovviamente si tratta di quella composta da Tommaso e Valentina. Il ragazzo ha solo 21 anni, mentre lei ne ha 40.

Quello che ha maggiormente attirato l’attenzione del pubblico è la gelosia morbosa e fuori dal comune del giovane, che ha fatto scalpore per alcune frasi sulla donna che ama come: “il suo corpo è sacro” oppure: “il copricostume devi metterlo sempre”. Ma stando a delle indiscrezioni che circolano in rete sembra che la situazione più in là sia degenerata. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto in questi giorni.

Il 21enne si apparta sotto le coperte con una tentatrice

A quanto pare nella seconda puntata prevista per lunedì sera su Canale 5, nel reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia accadrà qualcosa di clamoroso. Infatti, l’avventura in Sardegna di Tommaso e Valentina potrebbe concludersi prima delle tre settimane previste. Per quale motivo? “La coppia più discussa è già stata eliminata per violazione del regolamento”, si legge in rete.

Ma che cosa avranno mai fatto i due fidanzati? In primis sembra che, tra una scenata di gelosia e l’altra, il ragazzo si sia fatto attrarre da una delle tentatrici del villaggio dei fidanzati. Infatti in tv girano delle immagini che lo ritrarrebbero sotto le coperte con una delle ragazze.

Possibile squalifica per la coppia Valentina e Tommaso

Ma a quanto pare la squalifica non sarebbe legata a questa vicenda. Secondo quanto si legge sul web, nel resort sito in Sardegna in cui è ambientato Temptation Island sarebbero volati tavoli e sedie a causa della rabbia del giovane Tommaso.

Al momento, però, non è chiaro che cosa abbia scatenato l’ira del 21enne, ma sembra che quest’ultimo abbia cercato di raggiungere Valentina nel villaggio delle ragazze, infrangendo le regole del programma Mediaset. A questo punto non rimane che aspettare il prossimo appuntamento per sapere come sono andate veramente le cose.