Patrizia De Blanck tuona su Instagram: “Facessero la fine dei loro cani”

Patrizia De Blanck tuona contro coloro che abbandonano i cani in estate

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 Patrizia De Blanck si è vista poco sul piccolo schermo, tuttavia la Contessa ha stretto un rapporto più solido con i suoi follower. A tal proposito, nelle ultime ore la nobildonna romana ha attirato l’attenzione di tutti coloro che la seguono per un particolare appello social.

In poche parole la madre di Giada si è rivolta a tutti coloro che nella bella stagione abbandonano i cani. Sul suo account personale, l’80enne capitolina si è sfogata in questo modo: “Tutti quelli che abbandonano i cani o qualcosa del genere, facessero la fine dei loro cani che sarebbe quella di morire schiacciati in una pozza di sangue. Questo è il mio augurio”.

Lo sfogo della nobildonna romana

Proprio durante la stagione estiva, a ridosso delle vacanze molti scellerati abbandonano i loro pelosetti per non intralciare i loro piani. Di questo argomento ne ha parlato nelle ultime ore Patrizia De Blanck che nella sua vita ha sempre amato i cani. Attraverso una clip condivisa sul suo profilo Instagram, la contessa romana ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronto di questa gente.

“Questo non è un messaggio diplomatico. Ma che faccio alle persone che durante il Covid hanno preso degli animali per farsi fare compagnia o trovare una scusa per uscire a fare una passeggiata”, ha tuonato la nobildonna. Poi l’ex gieffina ha continuato così: “Ho saputo che adesso che la situazione si sta tranquillizzando molte di queste persone abbandonano i poveri animali dopo averli sfruttati e usati”.

La reazione di Rosalinda e Samantha al post della Contessa

Da sempre Patrizia De Blanck non ha mai sopportato che la gente in estate abbandoni il proprio animale. “Allora vi voglio dire una cosa. Io ho un’antenata che è una strega. Vi mando una maledizione”, ha tuonato la Contessa romana dal suo canale Instagram. Un post che è stato notato anche dall’altra ex gieffina Rosalinda Cannavò che lo ha commentato con. “Brava!”.

Anche Samantha De Grenet ha voluto dire la sua sulla vicenda e su Instagram ha scritto: “Sicuramente un messaggio di quelli tosti. Ma come non essere d’accordo. Chi abbandona un animale è un mostro non una persona”.