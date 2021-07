Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta contrario alla partecipazione della fidanzata: “Non so come reagirei”

Natalia Paragoni al GF Vip 6?

Dopo la sua lunga esperienza al Grande Fratello Vip 5, arrivando sino alla finalissima, Andrea Zelletta vuole dare una svolta alla sua carriera. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne recentemente ha comunicato la sua intenzione di lasciare la moda.

Il ragazzo e la sua fidanzata Natalia Paragoni hanno festeggiato il loro secondo anno insieme, sognando una famiglia tutta loro. Tuttavia, l’ex corteggiatrice potrebbe seguire le orme della sua dolce metà partecipando magari a qualche reality show. Quale sarebbe la reazione del modello se la Paragoni accettasse di far parte del GF Vip 6?

L’ex tronista dà una svolta al suo futuro

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa qualche mese fa con la vittoria annunciata di Tommaso Zorzi. Oltre al rampollo meneghino che ha ricoperto il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi 15 e trovato l’amore in Tommaso Stanzani, altri ex gieffini vogliono dare una svolta al loro futuro.

Uno di essi è l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta. Infatti, quest’ultimo stranamente ha comunicato la sua intenzione di mettere da parte la carriera da modello. Il suo grande sogno ora è quello di entrare nel mondo della musica come ha fatto un suo ex compagno d’avventura, Pierpaolo Pretelli.

La reazione di Andrea ad una possibile partecipazione di Natalia al GF Vip 6

Per fortuna Andrea Zelletta può contare sempre dell’appoggio della sua fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta e amata all’interno del dating show Uomini e Donne. Ma cosa succederebbe se anche l’ex corteggiatrice scegliesse di stare ontana per alcuni mesi, per far parte del Grande Fratello Vip 6?

Intervistato dal Magazine del programma di Maria De Filippi, l’ex modello pugliese ha riferito: “Non so come reagirei, perché stare all’esterno è diverso da vivere un reality come protagonista. Non le vieterei nulla ma son che soffrirei alla follia per la sua mancanza. Lei rappresenta una parte importante della mia vita. Nonostante abbia solo ventitré anni è riuscita a smussare tanti spillo del mio carattere e mi ha aiutato a crescere. È il mio presente, ma anche il mio futuro. Insieme siamo soli, ci supportiamo in ogni singola occasione e siamo sinceri l’uno con l’altra. Tra me e Natalia non ci sono segreti e la passione non si è mai spenta”.