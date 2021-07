Fariba Tehrani nel cast del Grande Fratello Vip 6? Lei: “Sarebbe una passeggiata…”

Fariba Tehrani dopo L’Isola dei Famosi 15

Dopo la lunga esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia per il Grande Fratello Vip 5? A parlarne è stata la madre di Giulia Salemi nel corso di una recente intervista al portale web SuperGuidaTv.

In quell’occasione la donna ha parlato della sua permanenza in Honduras, dei problemi di salute che le sono sorti dopo il suo ritorno in patria e anche della possibilità di far parte del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’appoggio della figlia Giulia Salemi

Senza ombra di dubbio Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste indiscusse della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Quello della madre di Giulia Salemi è stato un percorso molto difficile visto che più volte è stata nominata dagli altri naufraghi presenti in Honduras.

“Durante il mio percorso, sotto le continue pressioni degli altri naufraghi, ho perso il sorriso e la leggerezza. Non ho mai attaccato nessuno pur avendone motivi validi. Nel momento però in cui è stato trovato il pretesto per attaccarmi mi sono difesa con garbo. Ho cercato di darmi da fare in ogni modo e infatti per questo venivo spesso scambiata per una esibizionista e stratega”, ha raccontato la donna.

Per fortuna che a sostenerla e difenderla dalle feroci critiche ci ha pensato la figlia. “Tremavo dalla felicità quando l’ho rivista. Lei è stata orgogliosa di me e della donna che sono. Ha sofferto e ha pianto per le ingiustizie che ha visto. Conoscendomi aveva capito che per i ridotti tempi televisivi molte parti venivano tagliate”, ha confessato la Tehrani.

Fariba Tehrani al GF Vip 6? Parla lei

Sempre per SuperGuidaTv, parlando di una sua possibile partecipazione alla sesta edizione del GF Vip 6, Fariba Tehrani ha confessato: “Rispetto a L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip sarebbe una passeggiata. In questa esperienza è uscita la Fariba trascurata, da vera naufraga. Il Grande Fratello Vip sarebbe un’occasione per mostrare la mia femminilità e per far conoscere altri lati della mia personalità. Al momento però ho fatto questo reality e non vorrei subito farne un altro. Magari in futuro chi lo sa”.