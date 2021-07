Il padre di Pierpaolo Pretelli elogia Elisabetta Gregoraci, i fan di Giulia impazziscono: “Mancanza di rispetto”

Continuano le querelle tra Giulia e Pierpaolo specie per quanto riguarda la famiglia di lui. Stavolta, a generare il caos è stato il padre di Pierpaolo, Bruno Pretelli, il quale ha scritto ad Elisabetta Gregoraci.

L’uomo ha pubblicato sul suo account di Instagram un post volto ad elogiare la conduttrice per l’ottimo lavoro fatto a Battiti Live. Tale commento, però, ha indignato parecchio alcuni utenti del web, i quali l’hanno reputato una mancanza di rispetto verso Giulia. Vediamo cosa è accaduto.

L’intervento del padre di Pierpaolo su Elisabetta Gregoraci

Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo, pare abbia scritto un post per Elisabetta Gregoraci. Sull’account del protagonista, infatti, è apparsa una IG Storie in cui l’uomo si è complimentato con la showgirl per la conduzione di Battiti Live e si è firmato con il suo nome e anche con quello di sua moglie Margherita. Subito dopo la pubblicazione di tale contenuto, però, i fan dei Prelemi hanno cominciato ad inviargli dei messaggi privati finalizzati ad attaccarlo.

In molti hanno ritenuto fuori luogo ed inopportuni i commenti del signore in questione, specie nei riguardi della Salemi. Su Twitter, infatti, si è scatenato un polverone da parte dei fan della ragazza, i quali hanno notato che l’uomo non segua neppure sui social la fidanzata del figlio. Ad ogni modo, il caos è stato così enorme al punto che il signor Bruno, dopo pochi minuti dalla pubblicazione del post, ha cancellato tutto.

Caos sul web e la giustificazione del signor Pretelli

Successivamente, poi, il padre di Pierpaolo Pretelli è intervenuto sui social per chiarire l’esistenza di un equivoco con il post rivolto ad Elisabetta Gregoraci. L’uomo, infatti, ha detto di non essere stato lui a pubblicare quel commento. In molti allora, hanno ipotizzato che il suo account possa essere stato hackerato. I più malpensanti, invece, ritengono che il papà di Pretelli abbia deciso di cancellare il commento a seguito degli attacchi ricevuti.

Per il momento, Giulia e Pierpaolo hanno preferito restare in silenzio dinanzi questa vicenda. Dopo tutto quello che è accaduto durante la loro partecipazione al GF Vip 5, infatti, la coppia sta preferendo godersi la loro storia d’amore senza badare alle interferenze di nessuno. Per tale ragione, stanno pubblicando sui social solo video e foto con l’intento di immortalare il loro amore e non lasciare spazio a polemiche.