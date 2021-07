Valentina Persia rimprovera Awed: “Scesi dall’aereo non mi ha neanche salutato”

Valentina Persia bacchetta Awed

In tanti speravano che la 15esima edizione de L’Isola dei famosi venisse vinta da Valentina Persia. Purtroppo non è così e la comica romana si è dovuta accontentare della seconda posizione, subito dopo il vincitore Awed. A tal proposito la barzellettiera non ha ancora digerito il volta faccia che Simone Paciello, ovvero lo Youtuber napoletano, ha avuto nei suoi confronti.

Il ragazzo, infatti, in finale ha preferito che arrivassero Andrea Cerioli e Ignazio Moser piuttosto che lei. In una recente intervista al magazine Mio, l’ex naufraga è tornata sull’argomento svelando un retroscena che riguarda il giovane partenopeo. “Quando Awed ha votato per non farmi arrivare in finale ci sono rimasta molto male. Non ne abbiamo parlato, perché dopo la vittoria non c’è stato modo di comunicare, visto che scendendo dall’aereo non mi ha nemmeno salutato”, ha dichiarato la donna.

La delusione della comica nei confronti dello Youtuber napoletano

Le tensioni che si sono accumulate in Honduras per L’Isola dei Famosi 15 tra Awed e Valentina Persia non sono terminate una volta terminato il reality show di Canale 5. Per tale ragione, la barzellettiera capitolina ne ha voluto parlare nel corso della sua ultime intervista al periodico Mio.

“Forse era una cosa che doveva finire lì, su Playa Palapa. Al ritorno in Italia, gli altri mi hanno salutato, lui invece ha tirato dritto. Ci sono rimasta male: avevamo condiviso risate e lacrime”, ha dichiarato la comica capitolina.

Valentina Persia dice la sua sulla finale al maschile de L’Isola dei Famosi 15

Recentemente, dopo la sua lunga esperienza a L’Isola dei Famosi 2021 la seconda classificata si era detta felice di ricominciare la sua vita. Ora invece, nel corso di una lunga intervista al magazine Mio Valentina Persia ha espresso un suo giudizio sulla finalissima tutta al maschile del reality show Mediaset vinto da Awed.

“Mi sarebbe piaciuto vedere almeno una donna sul podio, non per forza la sottoscritta. In finale sono arrivati solo uomini molto forti sui social”, ha concluso la cabarettista romana.