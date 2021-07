La fidanzata di Damiano dei Maneskin contro Temptation Island: “Boicottatelo”

Giorgia Soleri contro Temptation Island

Nelle ultime ore Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Måneskin, vincitori del Festival di Sanremo ha attaccato Temptation Island. Ebbene sì, la nota influencer ha criticato aspramente il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Ricordiamo che il format è tornato in onda a distanza di un anno lo scorso mercoledì in prime time su Canale 5. La modella si è riferita al fidanzamento fra Valentina e Tommaso. Lei 40anni e lui 21: La coppia ha scritto alla redazione del programma per risolvere i problemi legati alla gelosia morbosa del giovane.

La fidanzata di Damian dei Maneskin sulla coppia Valentina e Tommaso

Attraverso il suo account Instagram, Giorgia Soleri ha tuonato così: “Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti”. Nel primo appuntamento stagionale di Temptation Island, il 21enne ha pronunciato frasi abbastanza pesanti, criticando la donna che ama solo per aver indossato il bikini.

“Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate?. Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo non sia non solo giusto, ma anche normale? Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo possibile. E invece va in onda in prima serata”, ha scritto la fidanzata di Damian dei Maneskin.

Il duro sfogo social di Giorgia Soleri

Ma lo sfogo social di Giorgia Soleri non è terminato qui. Infatti, sempre su Instagram ha detto anche: “Mi vengono i brividi pensare a chi, guardando questi programmi senza strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché vengono normalizzati in Tv. I brividi, davvero”.

La nota influencer ha le idee molto chiaro in tal senso, infatti ha concluso il suo intervento così: “Mi viene da pensare anche a chi è uscito o sta uscendo da una relazione di questo tipo, quanto può essere triggerato dal vedere scene del genere che vengono passate come intrattenimento in televisione. Perché no, non è un programma di critica, non c’è un minimo di analisi della problematicità, ma nemmeno di condivisione di associazioni o professionisti da contattare nel caso ci si trovi in relazioni del genere: è tutto estremamente sbagliato”.