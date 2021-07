GF Vip Vip, Piersilvio Berlusconi promuove Signorini: “Se funziona si allunga”

Torna il GF Vip con Alfonso Signorini

Anche se siamo agli inizi dell’estate autori e produzioni sono a lavoro per la realizzazione dei prossimi programmi che vedremo in autunno sul piccolo schermo. Tra qualche mese le telecamere della casa più spiata d’Italia, quella di Cinecittà, si accenderanno di nuovo per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Giorni fa c’è stata la presentazione ufficiale dei prossimi palinsesti Mediaset e sul GF Vip di Alfonso Signorini, reduce da due edizioni di successo, è stato riconfermato a pieno titolo. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato recentemente l’Ad dell’azienda del Biscione.

La nuova programmazione per il Grande Fratello Vip 6

Ebbene sì, il Grande Fratello Vip 6 andrà in onda sempre su Canale 5 è sono previste 21 puntate: 13 al lunedì e 8 al venerdì. Ma c’è da fare una precisazione, se dovesse andare bene come lo scorso anno il reality show potrebbe allungarsi ulteriormente.

“Se funziona, si allunga la durata a data da destinarsi”, ha dichiarato il vicepresidente Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti. Ma non è finita qui, infatti al termine del GF Vip, ci sarà la messa in onda de La Talpa e L’Isola dei Famosi 16.

Alfonso Signorini e gli autori alla ricerca del cast per il GF Vip 6

Nel frattempo, il padrone di casa Alfonso Signorini sta proseguendo con i suoi autori alla ricerca dei nuovi personaggi famosi da far entrare nella casa più spiata d’Italia. Infatti al momento sono in corso i provini. In molti vorrebbero entrare nel loft di Cinecittà. In queste settimane ci sono state numerose autocandidature e appelli, come quello di Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai.

Almeno per il momento il cast non è al completo e da qui a settembre potrebbe cambiare più volte. Tuttavia in rete sono circolati numerosi nomi, tra cui anche Katia Ricciarelli che dopo aver partecipato a La Fattoria la soprano potrebbe cimentarsi con un altro reality show.