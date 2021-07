Rosa Perrotta, il figlio insultato sul web, lei diventa una belva: “Che me**e, i bambini non si toccano” (VIDEO)

Il figlio di Rosa Perrotta è stato recentemente insultato sul web a causa di alcuni suoi comportamenti. Degli utenti, infatti, lo hanno descritto come un bambino antipatico e anche poco perspicace e intelligente.

Nel momento in cui la madre del piccolo è venuta a conoscenza di quanto accaduto ha dato di matto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha registrato dei video in cui ha sbottato duramente contro tali individui. Vediamo cosa è accaduto.

Il figlio della Perrotta insultato

Rosa Perrotta sta facendo molto parlare di sé in queste ore in quanto suo figlio è stato gravemente insultato. Alcuni utenti del web hanno attaccato il piccolo Domenico accusandolo di essere antipatico come i suoi genitori e non solo. Alcuni si sono anche permessi di criticare le sue capacità cognitive ed il ruolo genitoriale di Rosa e Pietro. I fan della Perrotta, allora, l’hanno contattata per metterla al corrente di quanto accaduto e lei non ci ha più visto.

La dama ha detto di non essere solita rispondere alle critiche. Fino a quando esse sono rivolte principalmente contro di lei e il suo compago, la cosa non le tange più di tanto. Nel momento in cui ha visto tirare in ballo suo figlio, però, è letteralmente esplosa. La protagonista, infatti, è rimasta schifata dal fatto che simili accuse provenissero soprattutto da donne e madri. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Rosa e l’appello

Lei non si sognerebbe mai di andare ad attaccare dei bambini per nessuna ragione al mondo. Ogni creatura è perfetta a modo suo, con i suoi tempi, i suoi pregi e difetti. Inoltre, ha rivelato anche un altro aneddoto. Nel dettaglio Rosa Perrotta ha spiegato di aver contattato alcune delle persone che hanno insultato suo figlio per chiedere loro spiegazioni e per umiliarle. Tali donne, però, si sono comportate in modo ambiguo inventando mille scuse.

Nello specifico, hanno inventato di non essere state loro a pubblicare simili commenti in quanto non si permetterebbero mai. Insomma, questa p dimostrazione del fatto che tali individui sanno essere solamente dei leoni da tastiera senza arte né parte, che si divertono a sfogare la loro rabbia repressa contro il prossimo. Ad ogni modo, la dama ha voluto concludere il suo intervento furioso dicendo che i bambini dovrebbero essere lasciati fuori dalle frustrazioni individuali.