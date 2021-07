Malika Chalhy replica agli attacchi e fa una confessione sul Grande Fratello Vip (FOTO)

Malika Chalhy replica alle critiche che le hanno mosso in questi giorni

Qualche mese fa la storia di Malika Chalhy che è stata cacciata di casa dai genitori perché lesbica ha toccato il cuore di migliaia di persone, le quali hanno molte di esse hanno deciso di donare del denaro a un paio di raccolte fondi aperte appositamente per la 22enne.

In questi giorni si è venuti a sapere che parte di questo denaro la ragazza fiorentina lo ha speso per comprarsi una Mercedes e un cane molto costoso, per tale ragione sul web è scoppiata la polemica. Inizialmente la giovane si è mostrata molto pacata, ma nella giornata di domenica ha modificato il suo carattere promettendo di meditare vendetta.

Lo sfogo delle 22enne fiorentina

Nelle ultime ore Malika Chalhy è stata raggiunta dalla giornalista Candida Morvillo per Il Corriere della Sera e i quell’occasione la 22enne ha detto la sua sula gogna mediatica alla quale è sottoposta in questi giorni.

“La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di me. A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Di quale sbaglio sto parlando? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro. Se ho detto che mi sono tolta uno sfizio? Sono stata travisata. Io penso che le persone mi hanno donato dei soldi per la mia serenità. Il bulldog francese da 2.500€? Ho detto che il cane era un supporto psicologico. E poi se i soldi mi sono stati donati, perché non vi va bene niente di quello che faccio?!”, ha tuonato la ragazza toscana. (Continua dopo il post)

No, ragazzi, trovo il tutto allucinante.

Soprattutto il fatto che vi siate fatti imbambolare da una che risponde “Ma io sono andata a puntare la pistola alla testa di qualcuno?”#malika pic.twitter.com/I9Z2q7s1du — 𝕍 𝕒 𝕝 𝕖 𝕟 𝕥 𝕚 𝕟 𝕤 𝕜 ª (@vale_enne) July 1, 2021

Malika Chalhy, qualcuno voleva proporla al Grande Fratello Vip 6

Sempre al Corriere del Serra, la giovane Malika Chalhy ha confessato che qualcuno vicino a lei voleva tentare di mandarla al Grande Fratello Vip. “Sono una ragazza che ha perso i punti di riferimento e che qualcuno voleva mandare al Grande Fratello, ma ha detto no. Io voglio lottare per delle buone cause e, in Panda o in Mercedes, lo farò“, ha concluso la 22enne toscana.