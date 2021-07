Stefania Orlando fa chiarezza e sbotta: “Non mi mettete in bocca parole che io non ho detto” (FOTO)

Stefania Orlando parteciperà a Tale e Quale Show 2021

Mentre si sta godendo il successo con il suo nuovo singolo estivo, Stefania Orlando è pronta per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Tuttavia in rete inizialmente girava voce che l’ex gieffina avrebbe rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6.

Il reality show in cui nella quinta edizione la donna ha conquistato la terza posizione. Il presunto no da parte della moglie di Simone Gianlorenzi ha provocato uno scambio di tweet col direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini.

L’ex gieffina fa chiarezza sul no ad Alfonso Signorini

La scorsa settimana Stefania Orlando ha rilasciato una lunga intervista e immediatamente sul web si è diffusa la notizia di una sua partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show e di un suo rifiuto al ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 6. Ma la sua dichiarazione a quanto pare è stata travisata, come la stessa ex gieffina ha spiegato sul suo account Instagram.

“Mettiamo in chiaro una cosa. lo dico perché mi piace essere corretta. Non ho mai rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Io e Alfonso (Signorini) ne abbiamo parlato, c’è stata una proposta di cui abbiamo discusso, ma non sono coincisi i tempi. Nel frattempo ho preso altri impegni, quindi la cosa non è andata a buon fine. Ma io non ho mai detto no, non ho mai rifiutato una proposta di Alfonso, al quale devo tanto, forse tutto di questa mia rinnovata popolarità. Quindi non mi mettete in bocca parole che io non ho detto”, ha fatto sapere la conduttrice romana.

Il botta e risposta social tra Stefania ed Alfonso

Dopo lo sfogo su Instagram Stefania Orlando ha successivamente replicato il concetto anche sul suo account Twitter, cinguettando in questo modo: “Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad @alfosignorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo #gfvip”.

Una presa di posizione che è stata apprezzata dallo stesso Alfonso Signorini che ha replicato così: “Devo dire grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme”.