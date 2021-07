Roberta Di Padua cerca un uomo e lancia un appello su Instagram: “Se sei single fatti avanti” (VIDEO)

In queste ore, Roberta Di Padua ha fatto un appello su Instagram in cui ha parlato del fatto che sia alla ricerca di un uomo. Dopo le delusioni ricevute a Uomini e Donne, specie per quanto riguarda la fine della storia con Riccardo Guarnieri, la dama si è messa nuovamente su piazza.

Nel corso della giornata di ieri ha raccontato un aneddoto molto divertente che riguarda la sua vita sentimentale. Nello specifico, ha spiegato di aver incontrato un ragazzo molto affascinante che, tuttavia, ha perso di vista dopo poco tempo. Per tale motivo, ha fatto un annuncio.

L’appello di Roberta Di Padua

L’esperienza di Roberta Di Padua a Uomini e Donne non si è conclusa affatto bene, pertanto, la dama è ancora alla ricerca dell’amore ed ha lanciato un appello. La dama ha raccontato ai fan un episodio che le è accaduto di recente. Mentre era a fare un aperitivo con alcuni amici, infatti, la protagonista si è resa conto di uno “Gnocco pazzesco”. Purtroppo, però, stando a quanto emerso, sembra proprio che l’uomo in questione fosse fidanzato.

Roberta ha spiegato ai fan di aver fatto di tutto per riuscire a far accomodare il cavaliere accanto al suo tavolo, ma non ci è riuscita. Nel giro di poco tempo, infatti, i due si sono persi di vista dopo essersi scambiati solo qualche occhiata ammiccante. A tal proposito, la protagonista ha deciso di rivolgersi a lui sui social, nella speranza che il diretto interessato guardasse le sue Instagram Stories. (Continua dopo il video)

La “sfortuna” della dama di Uomini e Donne

In particolare, Roberta Di Padua gli ha lanciato un appello chiedendogli di palesarsi nel caso in cui avesse visto i suoi video. Successivamente, però, ci ha tenuto a fare una specifica. Nel dettaglio, ha esortato l’uomo in questione a palesarsi solamente nel caso in cui sia single. Se, invece, dovesse essere fidanzato, come crede e teme, è meglio che resta lì dove è in quanto di guai la dama ne ha già troppi.

Nel corso del suo appello, Roberta ha lasciato trapelare un velo di malinconia e risentimento per la sua vita sentimentale, la quale sembra non essere molto fortunata. Intanto, infatti, la dama si sta concentrando solo su se stessa, sul suo lavoro e, naturalmente, su suo figlio che, al momento, rappresenta la sua unica certezza.