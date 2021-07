Uomini e Donne, Armando Incarnato: “Temptation Island? Parteciperei in entrambi i ruoli”

Armando Incarnato si confessa dopo Uomini e Donne

Anche la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne il cavaliere napoletano Armando Incarnato l’ha chiusa senza una frequentazione fissa. L’imprenditore recentemente è tornato a tuonare contro tutte coloro che lo hanno conosciuto al Trono over, in più ha svelato se parteciperebbe mai a Temptation Island. Il parrucchiere partenopeo ha confessato tutto nel nuovo numero in edicola di Uomini e Donne Magazine.

Il cavaliere partenopeo parla delle sue frequentazioni al Trono over

Intervistato dal periodico del dating show di Maria De Filippi, Armando Incarnato ha parlato delle sue relazioni avute al Trono over: “Tutte le donne che ho frequentato hanno conosciuto il vero Armando”.

Poi il cavaliere napoletano ha continuato così: “Non porto mai alcuna maschera. Tutte sanno che sono una persona allegra, scherzosa, altruista, educata, garbata, gentile e premurosa. Tutte sanno anche che non amo essere preso in giro, ma poche hanno avuto l’onestà e la correttezza di raccontare davvero chi sono”.

L’imprenditore partenopeo ha detto anche di non aver confessato ancora nulla della sua vita privata: “Non ho ancora svelato nulla della mia vita. Nessuno la conosce. Pensi che ancora non si è capito cosa faccio per vivere e come vivo! Piano piano però svelerò tutto, compreso il motivo per cui ho così tanto tempo a disposizione”.

Armando Incarnato vorrebbe partecipare a Temptation Island

Oltre delle sue frequentazioni al parterre senior, intervistato da Uomini e Donne Magazine Armando Incarnato ha detto la sua su Temptation Island, il reality show sulle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

In tal senso, il cavaliere partenopeo ha dichiarato: “Parteciperei in entrambi i ruoli. Come coppia, soprattutto se dovessi uscire da Uomini e Donne con una donna, sarebbe importante capire alcune cose grazie a Temptation Island. Superare una prova del genere vuol dire aver trovate la donna perfetta da sposare! Da single probabilmente incasinerei la vita di qualcuno. A parte gli scherzi, magari le persone da casa vedrebbero per la prima volta come tratto le donne quando le corteggio e capirebbero tanto cose”.