Pierpaolo Pretelli lancia la sua prima linea di profumi: l’annuncio e lo spoiler sul suo preferito (VIDEO)

Dopo il Grande Fratello Vip, la vita professionale di alcuni ex concorrenti sta decollando. Tra di loro c’è anche Pierpaolo Pretelli, il quale ha annunciato un nuovo progetto lavorativo che riguarda il lancio della sua prima linea di profumi.

Il giovane è stato lieto di annunciare a tutti i suoi fan in cosa consiste la sua iniziativa ed ha fatto anche qualche interessante spoiler in merito al suo profumo preferito. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La linea di Profumi di Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha appena annunciato la sua prima linea di profumi. Una volta terminata l’esperienza del GF Vip il giovane si è dedicato a nuovi progetti professionali che lo stanno impegnando parecchio. Il primo progetto a cui si è dedicato riguarda la musica, che è da sempre la sua più grande passione. A tal proposito, ha lavorato all’uscita del suo primo singolo, il quale sta già spopolando moltissimo sul web ed è tra i brani più ascoltati di questi tempi.

Questo, però, non è l’unico impegno professionale dell’ex velino. Pierpaolo, infatti, ha anche rivelato ad i fan un’altra sua grande passione, che riguarda le fragranze di profumi. A tal proposito, ha rivelato di aver appena ultimato la sua prima linea, che presto verrà lanciata sul mercato e potrà essere acquistata da chiunque lo voglia. Il giovane, poi, ha fatto anche qualche piccolo spoiler in merito alla confezione e al suo preferito.

Gli spoiler di Pierpaolo

La linea di profumi di Pierpaolol Pretellik si chiama Sole e il giovane è stato lieto di mostrare ai fan una piccolissima parte del packaging. Da quello che si è potuto captare, pare che la scatola che contiene il profumo sia di colore scuro, quasi certamente nero. Dopo aver mostrato un pezzo dell’oggetto, però, Pierpaolo lo ha nascosto ed ha detto di non poter rivelare altro.

Pertanto, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo prima di poter scoprire di cosa si tratta e che fragranza abbiano le profumazioni scelte da Pretelli. In questo progetto, naturalmente, non può mancare il supporto di Giulia Salemi. In una precedente intervista, l’ex gieffino ha rivelato che l’influencer gli è sempre stata di grande aiuto sul lavoro, in quanto lo supporta e lo sostiene più di chiunque altro. Anche in questa iniziativa, quindi. la dama non può che essere con lui.