Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 stravolto e nuovo programma per Lady Cologno: tutti i dettagli

Continuano gli aggiornamenti per quanto riguarda il futuro professionale di Barbara D’Urso in Mediaset e in queste ore sono sopraggiunte altre notizie su Pomeriggio 5. Il programma ha già subito un ridimensionamento per quanto riguarda l’orario di messa in onda.

Adesso, però, pare ci sia stata un’altra ulteriore modifica apportata. Ad ogni modo, sono sopraggiunte delle informazioni anche per quanto concerne la possibilità che Lady Cologno sia alla guida anche di un nuovo format. Vediamo tutti i dettagli.

I cambiamenti di Pomeriggio 5

Mediaset in questo periodo sta mettendo a punto il palinsesto della prossima stagione. Tra le varie notizie ne sono trapelate alcune che riguardano i programmi di Canale 5. In particolar modo, si è parlato di Pomeriggio 5, l’unico a restare nelle mani di Barbara D’Urso. Tale trasmissione è stata già drasticamente ridimensionata, in quanto non andrà più in onda a partire dalle ore 17:10, ma direttamente dalle 18:00. L’orario di chiusura, invece, è rimasto invariato alle 18:45 circa.

Ad ogni modo, quello che i telespettatori si stavano domandando è quali saranno gli argomenti trattati. Quella parte della trasmissione, infatti, è solitamente dedicata all’intrattenimento e al gossip. A causa delle variazioni apportate, però, pare che Lady Cologno sia stata spinta ad occuparsi solo di questioni inerenti la cronaca, pertanto, tutta la parte legata al gossip dovrebbe essere drasticamente eliminata.

Nuovo programma per Barbara D’Urso

Si tratta di una grande novità per Barbara D’Urso e per Pomeriggio 5, programma noto soprattutto per i teatrini trash a cui spesso veniva dato luogo. In ogni caso, questo non sembra essere l’unico programma nelle mani della conduttrice di Canale 5. Il direttore di rete Pier Silvio Berlusconi, infatti, pare stia pensando di creare un nuovo format da affidare alla stacanovista presentatrice.

Al momento, però, non ci sono molti dettagli in merito. Per tale ragione, non è chiaro se si tratterà di un programma che andrà in onda in prima serata, oppure nella fascia pomeridiana. Stando a quanto emerso un po’ di tempo fa, però, ci sono alte probabilità che si tratti di una trasmissione in prime time. Non ci resta che attendere, dunque, per avere maggiori informazioni. Nel frattempo, la cosa certa è che la donna non sarà più alla guida dei talk show pomeridiani, quali Live non è la D’Urso e Domenica Live.